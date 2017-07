﻿﻿ São Bernardo transforma realidade dos moradores do Jardim Jussara

Pautada por uma política de resgatar a dignidade e qualidade de vida dos moradores, assim como elevar o potencial do município, a Prefeitura de São Bernardo realizou mais um compromisso firmado em pouco mais de seis meses gestão: pavimentação asfática, após o serviço de saneamento básico para os moradores do Jardim Jussara, que há anos reivindicavam demandas. Em agenda oficial neste sábado (22/07), o prefeito Orlando Morando vistoriou na Rua Jurubeba os serviços executados, que compreende a implantação do sistema de coleta e esgoto, além do tratamento, que contemplou mais de 700 moradores de toda a região. No ato, o chefe do Executivo foi acompanhado pelo vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, o presidente da ETC (Empresa de Transporte Coletivo) e o vereador Fran Silva. “Este local foi tratado com muita prioridade por este governo. Quando viemos aqui assinar a ordem de serviço, a rua era de terra. Hoje, tudo está asfaltado. Aos poucos, vamos resgatando cada lugar em nossa cidade”, pontuou Morando. Em fevereiro, o prefeito de São Bernardo autorizou junto a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) a ordem de serviço para implantação do sistema de coleta e esgoto. Em maio, esta etapa foi concluída, tendo paralelamente o início do acabamento e urbanização da região. Repercussão Durante a vistoria dos serviços, Morando recebeu o carinho de muitos moradores da região. Entre eles, a doméstica Maria da Paz, que reside na há três anos. “Pode parecer pouco, mas mudou demais a nossa alegria em morar aqui”, destacou. Morador há 25 anos da Rua Jurubeba e que trabalha no ramo de construção, Rodolfo Mangelo, 29 anos, garantiu que as ações executadas na rua modificou os planos de sua vida. “Estava pensando em me mudar, porque são muitos anos sem qualidade do esgoto e essa terra toda na rua. Quando chovia, era muito complicado. Sempre gostei de morar aqui, mas estava querendo ir embora. Agora, não penso mais assim e quero ficar”, afirmou. ;