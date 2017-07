﻿﻿ Prefeitura segue vistoriando unidades de Saúde em São Bernardo

Prefeito Orlando Morando visitou, ao lado do secretário de Sáude, Dr. Geraldo Reple, a Upa Silvina e o Hospital Pronto Socorro Central A Prefeitura de São Bernado realizou mais uma vistoria nas unidades de Saúde do município. Na manhã deste sábado (22/07), o prefeito Orlando Morando vistoriou, ao lado do secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Silvina, na Avenida Doutor José Fornari, 509, Ferrazópolis, e o Hospital Pronto Socorro Central, que fica na Rua Secondo Modolin, 380, Centro. Na UPA Silvina, o chefe do Executivo percorreu toda a unidade e conversou com médicos e a equipe de enfermagem. Durante o percurso, verificou com os pacientes o tempo de espera e a qualidade do atendimento prestado na unidade. “Realizamos em media de 300 a 400 atendimentos por dia aqui nesta UPA. Todos os pacientes que eu conversei elogiaram o atendimento médico e consideraram viável o tempo de espera", ressaltou Morando. De acordo com Dr. Geraldo, a UPA está toda equipada para oferecer um atendimento de qualidade. “Todas as UPAS possuem estrutura adequada para atender a população. Por plantão, temos em media quatro médicos ( sendo dois clínicos e dois pediatras), além de toda equipe de enfermagem. Estamos trabalhando muito para melhorar a Saúde de São Bernardo e já estamos percebendo que o trabalho está sendo reconhecido”, disse o chefe da Pasta. Já na vistoria do Pronto Socorro Central, o prefeito checou todas as dependências da unidade. Ele conversou com os pacientes e acompanhantes e ouviu muitos elogios em relação ao trabalho que vem sendo realizado no local. A aposentada Maria de Fátima, 50 anos, foi uma das pessoas que conversou com o prefeito. Ela disse que estava na unidade acompanhando o marido e afirmou que foi muito bem atendida por todos. “Cheguei no Pronto Socorro há 40 minutos e meu marido já foi atendido e medicado. Todos os funcionários o trataram com muito carinho e atenção, já estive aqui outras vezes e esse tratamento está sendo constante”, afirmou a aposentada. Na saída do Hospital, Morando dialogou com funcionários, detalhando os motivos das visitas. "Vou às unidades, de surpresa, porque quero entender como o paciente é tratado. Faço isso, não para punir ninguém, mas sim para melhorar o serviço. Desde o início desta gestão, contratamos médicos e enfermeiros e nos esforçando para buscar maneiras de otimizar o atendimento médico em todos equipamentos municipais”, acrescentou Morando. ;