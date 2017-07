﻿﻿ Campanha do Agasalho de São Bernardo dobra a meta em arrecadação com 100 mil peças

Da Redação com agências

A população de São Bernardo mostrou todo seu potencial solidário na Campanha do Agasalho deste ano. A uma semana do encerramento, o Fundo Social de Solidariedade (FSS) comemora 100 mil doações, quantidade que dobra a meta inicial e suficiente para atender todas as entidades sociais cadastradas pela Pasta, na cidade. O anúncio foi feito pela presidente do FSS, Carla Morando, acompanhada de Rosângela Lima, esposa do vice-prefeito, Marcelo Lima, neste sábado (22/07), em visita ao Instituto Monsenhor Antones, localizado na Rua Caçapava, 190, no bairro Baeta Neves, que atende dezesseis pessoas entre deficientes e idosos. A entidade foi uma das beneficiadas da Campanha, recebeu peças de vestuário, cobertores e alimentos. “Estamos muito satisfeitos com o resultado desta ação e das parcerias que desenvolvemos, neste pouco tempo em que estou à frente do Fundo Social,que fortalecem e dignificam nosso trabalho”, agradeceu a primeira-dama, referindo-se aos representantes da montadora Toyota, que estavam no local. Para o diretor técnico do Instituto, Roberto Rodrigues, as doações representam muito mais do que o benefício da economia. “A presença da primeira-dama, das empresas da cidade, que vieram trazer pessoalmente os mantimentos, reforçam em nós o sentimento de não estarmos sozinhos”, declarou o diretor. A representante da empresa Toyota, Denise Morais explicou que as doações arrecadadas pela automotiva veem dos colaboradores. “Neste ano, para cada mil peças recebidas, a montadora dá uma contrapartida de 150 litros de leite, reforçando a importância das contribuições e do exercício de cidadania”, informou a assistente social. A presidente do FSS reforçou que as doações para a Campanha do Agasalho continuam sendo bem-vindas e que a entidade já trabalha em outros programas, que serão lançados em breve. ;