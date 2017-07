﻿﻿ Prefeitura de São Bernardo honra compromisso e Hospital de Clínicas passa a operar com água quente

A Prefeitura de São Bernardo entregou, nesta sexta-feira (21/07), o sistema que permite o aquecimento de água para uso dos pacientes do Hospital de Clínicas (HC), Estrada dos Alvarengas, 1001, Alvarenga. As obras de instalação dos aquecedores da empresa de fornecimento de gás natural, a Comgás, foram finalizadas e a promessa cumprida antes do prazo determinado, de 90 dias. O prefeito, Orlando Morando, o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, e o Gerente Regional do ABC da Comgás, Silvio Del Boni, celebraram o sucesso da parceria. Morando aproveitou para agradecer a empresa a todo o investimento. “A Comgás investiu cerca de R$ 270 mil, no Hospital de Clínicas, com isso forneceremos água quente a todos os pacientes que frequentarem o HC. Todos os aquecedores e a cozinha, já estão sendo movidos por uma energia barata e sustentável”, apontou Morando. Segundo, Dr. Geraldo o acesso a água quente acaba com o transtorno, principalmente dos pacientes. “Quando assumimos a nova gestão, descobrimos que o aquecimento da unidade era feito com botijão de gás, ouvimos diversas reclamações de pacientes, internados, que foram obrigados a tomar banho frio. Agora, não teremos mais esse problema e todos os nossos pacientes serão atendidos com dignidade e conforto”, destacou. O ato de entrega teve a vistoria do prefeito de São Bernardo, que também ressaltou o abandono e o desperdício de dinheiro público da gestão anterior, em relação ao complexo hospitalar. “Encontramos o HC com várias obras inacabadas e com diversos equipamentos caros, que estavam sem uso, como por exemplo, o suporte de energia solar, que foi instalado no terraço. Toda a estrutura estava abandonada e enferrujada, mesmo sem nunca ter sido utilizada. Nós estamos arrumando tudo e aos poucos entregando à população um hospital adequado, respeitando sempre o dinheiro público e evitando qualquer desperdício”. O gás natural, além de ser uma fonte de energia mais sustentável, que emite menos poluentes, permitirá que o município tenha uma economia de R$3 mil ao mês, resultando no valor de R$ 36 mil por ano. O dinheiro poupado será investido em outras áreas da Saúde Investimento O anúncio de parceria da empresa de fornecimento de gás natural, a Comgas, com a Prefeitura de São Bernardo foi realizado no dia 5 de maio, no próprio Hospital de Clínicas. A empresa doou todos os aquecedores ao equipamento público e a prefeitura não precisou arcar com nenhum custo excessivo. ;