﻿﻿ São Bernardo abre oficialmente a 61ª edição dos Jogos Regionais

Cerca de 1.000 pessoas, entre atletas, dirigentes, membros de comitês e diversas autoridades regionais participaram na noite desta sexta-feira (21/07) da cerimônia de abertura dos 61º Jogos Regionais, realizado no ginásio do Centro Esportivo Prefeito Geraldo Faria Rodrigues – Baetão, na Rua Armando Ítalo Setti, 901, Bairro Baeta Neves. O evento oficializou o início da principal competição esportiva entre as cidades da região metropolitana de São Paulo e Litoral Paulista, sediada pela terceira vez consecutiva em São Bernardo. A abertura dos Jogos foi marcada pelo tradicional desfile das 26 delegações participantes, além do acendimento da pira olímpica, que ficará sob constante vigília até o encerramento da competição. A atleta escolhida para carregar a tocha foi a campeã pan-americana sub-18 e sub-21 em 2017, Gabriella Mantena de Moraes, de 17 anos. Além da judoca, outros 600 atletas participarão dos jogos defendendo o brasão de São Bernardo. Entre os destaques são os nomes já consagrados da ginasta Daniele Hipólyto e do mesa tenista Hugo Hoyama. Com quatro troféus consecutivos nos Jogos, os esportistas da casa têm como meta a conquista do pentacampeonato na edição deste ano. Também de São Bernardo, a nadadora Regiane Nunes Silva, de 32 anos, foi destacada para preferir o “juramento do atleta”, que prega o fair-play e a colaboração mútua na competição. Em seu discurso de boas-vindas e abertura oficial dos Jogos, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, destacou o caráter “conciliador” de integração do evento. “Tenho orgulho, como prefeito, de poder oferecer as estruturas de São Bernardo que, por dez dias, passará a ser não apenas dos moradores, mas também dos atletas e visitantes. A integração entre as cidades participantes vai além da quadra”, destacou Morando. Ao todo, os Jogos deverão atrair cerca de 5.000 pessoas à cidade. Representando o governador, Geraldo Alckmin, também marcou presença o secretário-adjunto de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ-SP), Silvia Faria Junior. A cerimônia também teve participação do secretário de Esporte e Lazer de São Bernardo, Alex Mognon, do chefe do Comitê Dirigente dos 61º Jogos Regionais da 1ª Região Esportiva do Estado, José Augusto Machado, do Assistente de Chefia do Comitê Dirigente, Sérgio Capito, e dos diretores da secretaria municipal de Esportes, Sérgio Pasin e Maurício Cardoso. Também prestigiou a abertura, o bicampeão mundial de ginástica artística no solo, Diego Hipólyto. “Trabalhamos muito para que os próximos nove dias sejam de muito esporte, integração e fortalecimento de laços entre as cidades. Esperamos poder compartilhar novas oportunidades nos nossos muitos equipamentos esportivos, sendo alguns deles os melhores do Brasil”, salientou Mognon. Os jogos são organizados pela secretaria estadual de Esporte, Lazer e Juventude e contam como etapa classificatória para os Jogos Abertos Horácio Baby Barioni. Programação Iniciadas nesta quinta-feira (20/07), as competições prosseguem neste sábado (22/07) com importantes disputas classificatórias da ginástica rítmica, a partir das 8h, no Colégio Ábaco. Já a modalidade artística será iniciada às 9h no Centro de Ginástica Marcel Francisco dos Santos. Para os apaixonados por atletismo, a programação começa às 8h na Arena Olímpica São Bernardo. No basquete feminino, o time de Santo André enfrenta a equipe de Santos, às 14h30, no Ginásio do Baetinha. Na sequencia, as meninas de São Bernardo entram em quadra contra o São Vicente. No masculino, o time de basquete da casa pega jogo duro, às 18h30, também contra o São Vicente. Também se enfrentam pela modalidade os times masculinos de Cubatão x Santos, Itanhaém x Santo André, São Lourenço da Serra x São Caetano, e Ribeirão Pires x Diadema. O sábado também reserva disputas emocionantes para os amantes do handebol, malha, vôlei de praia, tênis de mesa e bocha. Primeiras disputas A agitação no entorno dos espaços esportivos do município e o vai e vem de atletas e seus uniformes de cores diversas, mostram que, aos poucos, o clima dos Jogos Regionais vai tomando conta da cidade. Prova disto foi o bom número de torcedores que compareceu aos ginásios para incentivar os atletas de São Bernardo nos jogos realizados hoje (21/07). Entre as modalidades ocorridas no período da manhã, destaque para o Tênis de Mesa, disputado no CREC Gentil Antiqueira, bairro Paulicéia. O multicampeão Hugo Hoyama, 48 anos, estreou vencendo Dewide Nardes, atleta de Peruíbe, em sets diretos, com parciais de 10 x 5, 10 x 2 e 10 x 5. Para Hugo, que disputa os Jogos Regionais desde 1984, esta vitória não foi igual às outras. “Estes Jogos tem um sabor especial para mim porque esta é a primeira competição oficial que disputo após o nascimento da minha primeira filha”. Ariel, filha do craque, completa um mês de vida amanhã (dia 22/07). Willian Kumagai e Filipe Prando, que completam a equipe de Tênis de Mesa de São Bernardo, também venceram seus jogos e aguardam a próxima rodada da competição. No período da tarde, no Ginásio de Esportes Vitório Zanon, bairro Baeta Neves, mediram forças as equipes Sub-21 de Handebol de São Bernardo e Guarujá. Melhor para a equipe da casa, comandada pelo técnico Agberto Matos, que superou o adversário pelo placar 31 x 9, com destaque para Jeroty, goleiro de São Bernardo e da Seleção Brasileira Sub-21, que, em agosto, irá disputar o mundial da modalidade na Geórgia. A cidade também recebeu partidas de Vôlei de Praia, realizadas no Ginásio Adib Moyses Dib, bairro Anchieta; de Malha, no Clube Baeta Neves; Basquete Masculino, no CREC Deputado Odemir Furlan, bairro Baeta Neves; de Bocha, no tradicional Clube dos meninos, bairro Rudge Ramos e de Atletismo, no Centro de Atletismo – Arena Caixa, na Vila do Tanque. Confira as informações sobre os Jogos e a programação completa no site. ;