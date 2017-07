﻿﻿ 'Terceiro Turno': Alex Manente quer discutir ações e programas de Orlando Morando

O deputado federal Alex Manente, PPS, que disputou as últimas eleições municipais de 2016 para prefeito de São Bernardo e foi derrotado pelo tucano Orlando Morando, está buscando discutir as ações e programas da atual administração em verdadeira dsputa de um "terceiro turno". Pelo Facebook, em seu perfil, Alex convida os internautas para discutirem e avaliarem a administração de Orlando Morando. “Tenho sido cobrado por nossos eleitores e inclusive por eleitores do atual prefeito sobre o cenário do município”, diz o deputado em vídeo gravado em seu escritório político. Manente parece render-se às redes sociais e a forma de divulgação inaugurada por Orlando Morando durante as eleições e mantidas até hoje. Alex agora diz que irá, semanalmente, realizar transmissões, ao vivo, pelo Facebook, com um tema escolhido pelos internautas. ;