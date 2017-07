﻿﻿ João Doria e Orlando Morando pedem posicionamento do PSDB e desconversam sobre candidaturas em 2018

João Doria, prefeito de São Paulo, afirma que não vai "bater" chapa com Alckmin nas prévias do PSDB para definir o candidato à presidência em 2018. “Não existe nenhuma possibilidade. Nenhuma. Eu não disputo contra Geraldo Alckmin. Alckmin é meu amigo há 37 anos”, afirmou em transmissão em sua página no Facebook. Como já fez anteriormente, inclusive recentemente em encontro com prefeitos do Grande ABC, Doria voltou a criticar Lula e o PT. O prefeito de São Paulo foi pediu a saída de Aécio Neves (PSDB-MG) de forma definitiva do comando do partido e a abertura de espaço na executiva da legenda para representantes dos prefeitos e dos deputados. “Tá na hora de mudar a direção do PSDB. Não tem o menor sentido ele [Aécio] permanecer na presidência do PSDB mesmo afastado”, comentou. No último dia 19, Doria defendeu a entrada de Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, para a executiva nacional do partido em jantar que esteve com diversos prefeitos do Grande ABC, na sua maioria do PSDB e um do PSB. Doria ainda atacou membros da executiva nacional do PSDB que, apesar de não terem mandato, fazem parte da direção partidária. “O que faz lá [na Executiva] o Zé Anibal? Não tem voto, nem mandato, e está na Executiva. O que faz lá o Alberto Goldman? Não tem voto, não tem mandato”, disparou Doria. PSDB fica à deriva sem liderança Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, em entrevista concedida à “Folha de S.Paulo” de ontem, 21, disse que o PSDB está precisando de uma liderança nacional capaz de tomar decisões de posicionamento em relação ao governo de Michel temer, PMDB. De acordo com Orlando, apesar das denúncias claras de corrupção que envolvem Temer, o PSDB permanece na base aliada. "Me sinto envergonhado", comentou Orlando Morando. “Ter uma posição unificada depende de ter liderança nacional, e não tem”, completou o tucano comandante da cidade de São Bernardo do Campo. Orlando Morando e João Doria são nomes novos que despontam nos bastidores do PSDB. Altos membros do tucanato dizem que não se fala de outra coisa em São Paulo e em Brasília. Orlando tem sido cotado para disputar as eleições em 2018 ao governo paulista e Doria à presidência da república. Apesar dos altos índices de aprovação nas pesquisas ambos descartam a possibilidade dessas candidaturas. Quando questionado sobre a possibilidade de concorrer ao Governo de São Paulo, o ex-deputado estadul e atual prefeito de São Bernardo, desconversa dizendo: “Doria e eu temos alto índice de aprovação. Mas isso não é sinônimo de que tenhamos de ser os candidatos. A eleição está distante”, finaliza Orlando Morando. Com informações colhidas nas páginas de João Doria e Orlando Morando no Facebook e entrevistas na Folha de S. Paulo ;