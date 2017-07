﻿﻿ Na divisa de São Bernardo e São Paulo, Morando e Doria promovem ação conjunta

Da Redação com agências

Unir forças e aglutinar ações, na busca pelo bem coletivo, principalmente em áreas de divisas, marcou a ação de zeladoria liderada pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e o chefe do Executivo da Capital, João Doria, na tarde deste sábado (15/07), ocorrida na Avenida Ourives, limite entre os municípios, nos arredores do bairro Taboão e Jardim Savério. Na companhia dos vice-prefeitos Marcelo Lima (São Bernardo) e Bruno Covas (São Paulo), Morando e Doria lideraram as atividades dos programas "Cidade Linda" e "Parede Limpa", instituídos em ambas cidades e que vêm obtendo importantes resultados na preservação e resgate de próprios públicos. O ato foi prestigiado também pela primeira-dama de São Bernardo, Carla Morando, secretários e vereadores dos dois municípios, além de comerciantes e moradores locais. “A política estática do passado não existe mais. O que estamos trabalhando é pelo bem coletivo, buscando a integração e conseguindo passo a passo levar a qualidade que a população necessita”, afirmou Morando. Na mesma linha, Doria reforçou o discurso da aglutinação, destacando que as gestões de ambos os municípios são similares, tanto nos problemas, quanto nos desafios. “Herdamos inúmeros problemas. O Orlando e eu. E o que fizemos foi trabalhar, de maneira transparente, de uma forma que a população realmente precisa, sem demagogias, só com ações”, pontuou o prefeito paulistano. Os chefes de Executivo, acompanhados de seus vices, pintaram parede e portão de próprio público da Capital, que estava deteriorado e, na sequência, plantaram mudas de manacás, que simbolizou a união entre as duas cidades. O “Parede Limpa” é a principal ação do Programa Nova São Bernardo, que vem recuperando patrimônios públicos, contra pichação principalmente. Ao longo de quatro meses, 300 prédios próprios foram recuperados. Já o “Cidade Linda” iniciou sua 29ª edição, que ficará pelo decorrer da semana na Zona Sul da Capital. Estão previstas intervenções de tapa-buracos, revisão de bocas de lobos, limpeza, manutenção de demais ações de zeladoria. “O momento é de dar as mãos. O que se espera de uma administração pública é o cuidado e a preservação da cidade. Uma união assim, todo mundo ganha”, pontuou Bruno Covas. “O que sempre estivemos dispostos a fazer é trabalhar pela cidade e, desta forma, estamos mudando para melhor. Não vamos parar”, destacou Marcelo Lima. Consórcio – O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e o chefe do Executivo de São Paulo, João Doria, anunciaram, na tarde deste sábado (15/07), a formalização de um acordo que dará assento à Capital no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A confirmação foi feita durante a ação de zeladoria integrada. O posto será ocupado por Fábio Lepic, secretário-adjunto das Prefeituras Regionais. No decorrer da ação, Morando fez o convite a Doria, destacando a importância de união de políticas para agregar ações macro envolvendo o Grande ABC, região Metropolitana e Capital. “O que nós temos nos deparado é com uma quantidade enorme de desafios a serem superados. A integração de forças é essencial para garantir o avanço nas mais diversas áreas. Desta forma, deixo o convite ao prefeito Doria, pois a Capital faz divisa com a nossa região e tem muito a agregar”, pontuou Morando. “Somos rápidos e atendemos ao pedido do prefeito Morando: designamos Fabio Lepique, secretário-adjunto das prefeituras regionais. Ele é o braço-direito do Bruno (Covas, vice-prefeito) e tem grande capacidade para ajudar com esta importante integração”, destacou Doria. ;