﻿﻿ Instituto Semea recebe cheque com parte do salário do prefeito Orlando Morando

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, consolidou nesta sexta-feira (14/06) a doação de parte do seu salário para o Semea - Sementes do Amanhã, instituto de assistência social do bairro Riacho Grande. A entrega faz parte do compromisso que o chefe do executivo firmou com as entidades do município em doar o aumento dos vencimentos mensais aprovado pela gestão passada.

Essa é a quarta entrega de cheque no valor de R$ 5.021,08 promovida pelo prefeito. De acordo com o chefe do Executivo, a ação será contínua na cidade, com objetivo de beneficiar entidades do município. O valor doado provém do aumento votado pela Câmara no ano passado. “Como judicialmente eu não posso baixar o meu salário, resolvi doar o valor referente ao aumento para as entidades. Acredito que o poder público tem obrigação de dar bons exemplos, principalmente no período de crise que o País atravessa. É uma injustiça com a sociedade um prefeito ter o maior salário do país”, avaliou Morando.

O Instituto Semear, localizado no Bairro dos Fincos, no Riacho Grande, atende uma média 45 crianças, com idade entre 6 a 17 anos, e 50 adultos, entre 18 e 59. Recentemente, a entidade também começou a prestar assistência para 20 idosos. O grupo que frequenta o espaço participam de atividades complementares como aulas de reforço e de músicas, por exemplo.

O repasse será destinado a serviços de manutenção e compra de equipamentos. Para a presidente do Instituto, Elenice Schoeps Fracchetta, a doação é muito importante para a entidade que vive da renda de vendas de massas e salgadinhos, como coxinhas e esfihas. “Vamos utilizar o dinheiro para construir uma calçada e o restante comprar uma ‘masseira’. Produzimos e vendemos massas e salgados, mas fazemos tudo na mão, com o equipamento vai facilitar muito”, destacou.

A presidente da entidade também agradeceu a presença e doação do prefeito, uma vez que o instituto nunca teve a presença de um chefe do Executivo. “É admirável a visita de hoje, pois é a oportunidade de autoridades conhecerem nossos trabalhos. Desde a criação do Instituto nunca recebemos uma visita de prefeito”, completou.

O Instituto oferece um importante trabalho de convivência e fortalecimento de vínculos. Neste sentido, a moradora Rita de Cássia revelou a importância do instituto na vida dos netos que frequentam o espaço há quatro anos. “Foi notável a diferença da vida dele. Tudo que eles aprendem, aplicam em casa, cumprem os horários, e gostam muitos das atividades diferenciadas promovidas pela entidade”, revelou.