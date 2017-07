Economia - 13/07/2017 - 22:32:42 Votação no Congresso garante recursos para retomada de impressão de passaportes Votação no Congresso garante recursos para retomada de impressão de passaportes Da Redação com Abr Foto(s): Divulgação / Arquivo Com recursos aprovados, a impressão de passaportes será retomada O Congresso Nacional aprovou hoje (13) a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 102,3 milhões em favor do Ministério da Justiça para que a Polícia Federal (PF) retome a impressão de passaportes, suspensa desde o final de junho por falta de recursos. Em nota, a PF informou que pediu a liberação de R$ 248 milhões para retomar o serviço de emissão de passaporte, mas receberá menos da metade. O projeto aprovado hoje por deputados e senadores segue, agora, para sanção presidencial. Inicialmente, o governo havia decidido retirar recursos do Ministério da Educação para transferi-los ao Ministério da Justiça. Após protestos de parlamentares da oposição e também da base aliada, como o relator da proposta, Delegado Francischini (SD-PR), o Palácio do Planalto decidiu cortar recursos que seriam destinados para pagamento da participação do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU). ; Links Vídeo