﻿﻿ Foz do Iguaçu é o 3º destino mais visitado por turistas estrangeiros no país

Foz do Iguaçu é o terceiro destino mais visitado por turistas estrangeiros a lazer no Brasil, aponta pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo. A Terra das Cataratas também é destaque na preferência de viajantes em busca de negócios e eventos no país. O Estudo de Demanda Turística foi realizado com 37.634 turistas internacionais em 15 aeroportos e 10 fronteiras em 2016.

Segundo o levantamento, dos entrevistados, 13,2% relataram que vieram ao Brasil para conhecer Foz do Iguaçu. Rio de Janeiro lidera a pesquisa com 32,2% da preferência dos viajantes estrangeiros e Florianópolis aparece em seguida com 17,9%, principalmente em função do alto fluxo de argentinos que visitam as praias de Santa Catarina nos meses de verão.

“Há uma distorção nos dados sobre Foz do Iguaçu, pois como destino de natureza somos comparados com destino de sol e praia. Além disso, Foz tem muito mais turistas estrangeiros de outras nacionalidades. Recebemos de forma constante, ao longo do ano, e não somente durante a temporada de verão, turistas de mais de 150 países. Poderíamos dizer, então, que somos o segundo destino de turistas estrangeiros no Brasil, se desconsiderarmos os argentinos”, avalia o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Na área de negócios e eventos, o Destino Iguaçu também segue entre as cidades mais procuradas por turistas que viajaram ao Brasil por este motivo. Foz é uma das duas cidades não capitais que aparece na pesquisa do Ministério do Turismo. É importante ressaltar que a Terra das Cataratas é a 4ª no rankingda Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA), como uma das cidades que mais recebeu eventos internacionais em 2016.

Acessos

Considerando a via de acesso, as cidades de Florianópolis e Foz do Iguaçu se destacam entre as viagens a Lazer realizadas por via terrestre. Conforme o levantamento, 66,9 % dos entrevistados chegaram até a fronteira por rodovias, enquanto que 81,4% viajaram até a capital catarinense.

Ainda de acordo com os números do Ministério do Turismo, o destino é o quarto a receber turistas de lazer pela via aérea, atrás de Rio de Janeiro, São Paulo e Búzios. Foz possui uma média de 27 frequências aéreas diárias e nesta temporada de férias ganha 400 voos extras, com uma oferta de 67 mil assentos no mês.

América do Sul

Ao todo, 56,8% dos turistas que visitaram o Brasil em 2016 vieram da América do Sul, um crescimento de 32,2% em cinco anos. Os argentinos seguem na liderança entre os vizinhos e representam 34,9% do total de visitantes no país. Somada às participações de Paraguai (4,8 %), Chile (4,7 %) e Uruguai (4,3 %) , respondem por 48,7% do receptivo brasileiro.

A segunda principal origem dos turistas são os Estados Unidos que, em 2016, enviou pouco mais de 570 mil visitantes. França e Alemanha destacam-se entre os europeus, ocupando respectivamente a 6ª e 7ª posição.

Principal atrativo

O turismo de “sol e praia” continua sendo o principal atrativo da vinda ao Brasil, responsável por 68,8% da motivação das viagens a lazer. Já 16,6% dos estrangeiros buscavam natureza, ecoturismo ou aventura em sua experiência em nosso país e 9,7% citaram o turismo cultural com principal motivo da escolha pelo país. Os entrevistados também destacaram como motivação a visitas a amigos e parentes (21%) e negócios, eventos e convenções (18,7 %).