﻿﻿ Santo André começa a ganhar novas lixeiras

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) começou a trocar as lixeiras de rua de toda cidade, que já estão sendo instaladas com novos adesivos de identificação. Agora, as chamadas papeleiras terão a inscrição do programa de zeladoria do município, “Santo André Eu Amo, Eu Cuido”, e a frase “Amar a cidade é não jogar lixo na rua”. Ao todo, Santo André tem cerca de 4 mil lixeiras amarelas instaladas nas ruas e parques. A troca por equipamentos novos começou pelo Centro, onde em abril 40 unidades foram depredadas por vândalos. Na rua Cel. Oliveira Lima e vias transversais estão sendo instaladas 75 novas unidades. As papeleiras que estão sendo retiradas das ruas serão revitalizadas e reaproveitadas. As papeleiras são importantes ferramentas de combate às enchentes. Elas garantem uma melhor limpeza pública na cidade, pois evitam que os resíduos descartados por pedestres cheguem às galerias de águas pluviais e aos bueiros. A maior parte das lixeiras de rua está localizada nos centros comerciais, Centro da cidade e vias de grande fluxo de pedestres, além de praças, parques e na Vila de Paranapiacaba. Além das papeleiras, os demais equipamentos de limpeza pública de Santo André, como estações de coleta de resíduos e caminhões de coleta, também estão ganhando nova identidade visual. O objetivo da mensagem é incentivar a população a se envolver cada vez mais com o cuidado da cidade. ;