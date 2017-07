﻿﻿ Maduro diz que venezuelanos escolherão 'entre a paz e a guerra' no dia 30

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que os cidadãos de seu país escolherão "entre a paz e a guerra" no próximo dia 30 de julho, quando acontece a votação para eleger os membros de uma Assembleia Nacional Constituinte (ANC) que redigirão uma nova Constituição. A informação é da agência Télam. "Talvez as eleições de 30 de julho ssejam as mais importantes das que tenham podido participar esta geração de homens e mulheres que estão vivos na Venezuela. Estaremos escolhendo entre a paz e a guerra, entre a independência ou a intervenção gringa", afirmou Maduro ontem (6) à noite numa mensagem em cadeia nacional de rádio e TV transmitida a partir do estado venezuelano de Bolívar, no sul do país. O mandatário indicou que aqueles que querem a paz e que os oóvens "cresçam educando-se e tendo um futuro assegurado" devem votar nesta jornada, na qual não participará a coalizão oposicionista Mesa da Unidade Democrática (MUD), que fez um chamado para impedir que os comícios em prol da Constituinte se realizem. ;