﻿﻿ Depois de devolvida à população, Praça Lauro Gomes será modernizada

Depois de um plano eficaz que garantiu a devolução da Praça Lauro Gomes para a sociedade de São Bernardo, como espaço exclusivo de Lazer, a Prefeitura de São Bernardo anunciou, nesta sexta-feira (07/07), um pacote de intervenções que vão modernizar um dos lugares mais tradicionais e históricos da cidade, situado na Rua Marechal Deodoro, no Centro. Nos próximos 90 dias, a Praça ganhará ampliação dos banheiros, uma base da Guarda Civil Municipal (GCM), serviço de Wi-Fi, restauração da Fonte Princesa Isabel, além de complexa manutenção do playground, gradil, bancos, portões, vegetação, incorporando o espaço no plano Praça-Parque da atual gestão. O prefeito Orlando Morando confirmou a série de medidas em ato oficial realizado no próprio local, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, vereadores, demais titulares da Administração, além de moradores e comerciantes locais. No discurso, o chefe do Executivo detalhou que os serviços serão realizados em parceria com iniciativa privada, com custos em torno de R$ 1 milhão. O empresário Antonio Setin, diretor-presidente da Empresa SEI-SBC Empreendimentos Imobiliários Ltda, confirmou doação, em mais uma conquista da atual Gestão na política de relacionamento com o setor empresarial da cidade. “Estamos pedindo ajuda de diversos setores da iniciativa privada para revitalizar outras praças. Aqui na Lauro Gomes, o investimento que a Setin está fazendo muito importante. A Prefeitura fez o projeto, eles avaliaram e aprovaram, assim como o Compahc ((Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural). Com essa ação conjunta, estamos devolvendo a São Bernardo o maior símbolo que temos na cidade. Essa parceria ficará marcada na história da nossa cidade”, pontuou Morando. “Como contrapartida à história afetiva que tenho com a cidade, tenho a oportunidade de colaborar com a reforma da praça mais importante da cidade, que é a Lauro Gomes. Essa parceria é um exemplo de como investir, sem gastar o dinheiro público. É um investimento alto, mas que fazemos em prol da sociedade e dos nossos filhos”, destacou Setin. Ao iniciar a gestão em janeiro, a atual Administração se deparou com um cenário de profundo abandono e descuido da Praça. Imediatamente, autorizou uma série de reparos e intervenções que devolveram todo o complexo para uso da população. Em uma das ações, Morando assumiu a limpeza do busto em homenagem ao primeiro chefe do Executivo da cidade, Wallace Simonsen (entre 1945 e 1947), que estava sujo e deteriorado. “No primeiro fim de semana, depois que conseguimos utilizar a praça como lugar de lazer foram contabilizadas 9.800 pessoas, como visitantes. Este número mostra que a sociedade sentia saudade do lugar e que nossas atitudes estavam corretas. Trabalhamos pelo respeito ao nosso patrimônio e história”, complementou Morando. Valorização a História Em uma ação de homenagem e respeito a história do município, o prefeito Orlando Morando se deslocou do Paço Municipal à Praça Lauro Gomes com o veículo oficial da Prefeitura, que foi utilizado pelo saudoso prefeito Lauro Gomes (morto em 1964), que governou o município em duas oportunidades 1952-1955 e 1960 e 1964. O automóvel Dodge Kingsway foi importado dos Estados Unidos e fabricado em 1953. O automóvel foi abandonado por muitos anos pela antiga gestão, sendo restaurado há alguns meses pela Prefeitura. O carro, abastecido por gasolina, foi utilizado por Lauro Gomes em sua segunda passagem como prefeito e tem o registro de patrimônio nº 11 da Prefeitura, registrando em seu velocímetro 21 mil km. O Dodge Kingsway, Custom, recuperado, se for mantido original sem os cintos de segurança que não existiam na época, chega ao valor de até R$120.000,00 (mínimo de R$60.000,00). ;