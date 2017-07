﻿﻿ 'Governar com você' coleta quase 30 mil sugestões de metas em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo apresentou na noite desta quinta-feira (06/07) as principais sugestões e ideias coletadas por meio do programa “Governar com você”, que contou com ampla participação popular na definição de metas e investimentos no município. Ao todo, a ação registrou 27.543 interações sobre as prioridades nas mais diversas áreas como Saúde, Educação, Mobilidade Urbana, Segurança e Desenvolvimento Econômico e Social.

A apresentação do resultado final foi liderada pelo prefeito Orlando Morando e reuniu cerca de 550 pessoas no Teatro do CEU Regina Rocco, localizado no complexo da Arena Caixa, na Vila Tanque. Marcaram presença diversas autoridades do Executivo, além de vereadores e população. O documento irá, agora, auxiliar na formulação de duas importantes peças que estabelecem prioridades para 2018: a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Plurianual (PPA).

A elaboração de um plano de ação com participação popular atendeu à determinação de legislação que estabelece consulta pública para recebimento de demandas da população em cidades com orçamento superior a R$ 1 bilhão. “Tivemos uma grande adesão. Tudo isso por meio de uma plataforma moderna, com baixo custo e atualizada. Desta forma cumprimos integralmente o que determina a lei, dando transparência e divulgação à sociedade”, destacou o chefe do Executivo, durante sua explanação.

Ao longo dos 95 dias de colhimento de demandas, o tema que recebeu mais interações foi Assistência Social (2.504 votos), com foco principal a criação de um restaurante popular, nos moldes do “Bom Prato”, do governo do Estado. A instalação de uma iniciativa de segurança alimentar vem sendo articulada pela nova gestão desde maio. A expectativa é que o restaurante seja instalado dentro do complexo do Poupatempo.

Outro segmento que obteve grande participação foi Segurança Pública (2.471 votos), com destaque para “Fazer de São Bernardo referência de cidade inteligente em segurança pública”, com 15% de indicações do público. Na sequência, aparece Educação, cuja maior demanda é a disponibilização de escola em tempo integral, dentro do programa “Educar Mais”. A ação já foi aplicada em cinco escolas municipais e deverá se estender para mais cinco no segundo semestre do ano, com oferta de carga horária ampliada, explorada por meio de atividades pedagógicas e lúdicas.

Na área da Saúde, a principal solicitação votada foi a contratação de novos médicos, uma das principais bandeiras para o segmento da nova gestão. Desde o início do ano, o governo municipal já incorporou mais 100 médicos à rede pública.