﻿﻿ Orlando Morando completa seis meses na gestão de São Bernardo

Da Redação com agências

A atual gestão da Prefeitura de São Bernardo, chefiada por Orlando Morando, concluiu, no sábado (01/07), seis meses completos de trabalho à frente do Executivo com importantes conquistas ao município. Ao longo de um primeiro semestre, o atual governo efetuou novas leis, programas, além de ações de austeridade fiscal, que minimizaram os graves problemas financeiros deixados pela gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), como o rombo financeiro de R$ 200 milhões, em restos a pagar. Com um plano de transparência, a partir do 1º dia de trabalho, a atual gestão implantou redutores na economia, como corte dos carros oficias e celulares corporativos, aliado a contingenciamento de 40% do orçamento e congelamento de 30% dos cargos comissionados. Este plano, somado a outros fatores, garantiram economia de mais de R$ 1 milhão por dia, que resultou em contenção de R$ 102 milhões nos 100 nos primeiros dias. “Com uma situação financeira caótica, buscamos organizar o máximo possível as contas, identificando, renegociando. O que fizemos foi respeitar o dinheiro público”, enfatizou Morando. Mesmo com cenário adverso, a gestão imprimiu um ritmo acelerado de novos programas nas mais diversas áreas. Na Saúde, o principal foi o “Saúde Prioridade”, uma parceria com a rede privada, que eliminou a espera de 70 mil exames e consultas no município, em 120 dias. Na Educação, foi instituído o “Educar Mais”, inserção, de maneira inédita na cidade, de tempo integral nas escolas. Na primeira etapa, o programa atingiu 1.231 crianças. Outros setores também se destacaram como a Segurança, com o “Noite Tranquila”, ação contra os chamados “Pancadões” e que já abordou mais de 5.000 pessoas e efetuou inúmeras ocorrências. Outra ênfase foi a implantação dos sistemas de GPS nas rondas da GCM (Guarda Civil Municipal) e câmeras de vídeo monitoramento de segurança. “Não podíamos de buscar ações para tirar a cidade da letargia. Cada área tem seu desafio. O que fizemos foi trabalhar com honestidade e tornar efetivo um trabalho voltado para defender os interesses de São Bernardo”, complementou Morando. Abaixo o resumo das principais ações do governo em 6 meses; Balanço Governo Campanha do Agasalho – 30 mil peças

Emprego cidadão – 20 vagas de emprego

Cobertor que salva – abordagem intensiva aos moradores de rua – abertura de 150 novas vagas em albergues da cidade

Padaria Artesanal – assinatura de convenio com o governo do Estado, São Bernardo sede de um dos Polos Regionais

Parede limpa – 290 próprios públicos recuperados da pichação.18 autoações.

Noite Tranquila – abordagem a 5 mil pessoas contra o pancadão, 55 veículos apreendidos

Banco de Alimentos – 47 toneladas arrecadados e distribuídos

Regularização Fundiária / A Casa é minha – 206 unidades entregues

Educar Mais – 1231 crianças atendidas

Tempo de Escola – 10 mil estudantes - 47 Emebs (Escolas Municipais de Educação Básica)

Semana da mulher - 7 mil atendimentos prioritários as mulheres. Entre consultas com ginecologistas, coleta de Papanicolau, exame das mamas, teste rápido de HIV e hepatite, as UBS conseguiram coletar mais de 4 mil exames, sendo 2441 exames de Papanicolau e 1100 mamografias, todos sem agendamento prévio.

Partos HMU – 1000 partos realizados nas salas PPP desde fevereiro

São Bernardo contra a dengue – zero casos

Febre Amarela – zero casos

Saúde Prioridade – 70 mil entre consultas e exames.

Carreta da mamografia - mais de 1.500 exames em 45 dias.

Saúde - 100 novos médicos contratados e conveniados.

Saúde - Entrega de novos leitos na enfermaria do HPS Central e chegada de 2 novas ambulâncias do SAMU, que não vinham para São Bernardo desde 2012

Geração de empregos - Chegada de 3 novas empresas, abertura de 400 novos empregos. Abertura de 500 novos empregos na Scania. CTR 780 novas vagas de emprego em 6 meses.

Alemanha - produção na fabrica da cidade de 2 novos veículos, empregos diretos e indiretos.

Praça-Parque – recuperação e modernização de 4 praças na cidade. Devolução da Praça Lauro Gomes à população (Revitalização da Praça e parceria com empresa particular para recuperação da Fonte Princesa Isabel)

Segurança – GPS e câmeras de monitoramento. Entrega de 8 carros oficiais para a GCM.

Governar com Você – Programa de participação popular

Programa “Operação Pé D´Água” – finalizada em abril, índices de redução 30% volume de ocorrências.

Transporte - Reabertura da Avenida José Odorizzi, Jardim Independência, para circulação de carros (estava fechada há dois anos). Reabertura da Alameda Glória. Retorno ao bairro Demarchi, na altura do Km 23 da Via Anchieta, com a Avenida Maria Servidei Demarchi.

Meio Ambiente – Plantio de 1000 mudas de árvores e preservação de áreas de mananciais

Cultura – Retomada do Pavilhão Vera Cruz

Administração - Congelamento de 30% de cargos comissionados. Plano de contenção de gastos, destacando dez itens, como corte dos carros oficiais, extinção da subvenção as escolas de samba, que vão gerar economia de R$ 100 milhões nos 100 primeiros dias.

Nova São Bernardo – projeto de zeladoria em toda a cidade.

Faculdade da Terceira Idade – 400 vagas ;