﻿﻿ Em São Bernardo, Prefeitura e Sindicato dos Metalúrgicos ampliam diálogo

A atual gestão da Prefeitura de São Bernardo formalizou, nesta quinta-feira (06/07), a instituição de um diálogo permanente com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SMABC), cujo propósito é debater ativamente pautas em defesa dos temas relacionados ao trabalho no município. O ato ocorreu no gabinete do prefeito, Orlando Morando que, ao lado dos secretários Carlos Maciel (Assuntos Jurídicos) e Hiroyuki Minami (Desenvolvimento Econômico), recebeu o atual presidente do SMABC, Rafael Marques, do presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, Paulo Cayres, Luís Paulo Bresciani, coordenador da subseção do Dieese, e Wellington Messias Damasceno, da diretoria eleita do Sindicato. “Um encontro positivo em que concordamos por uma direção a sinergia comum pelo crescimento de São Bernardo. Falamos na defesa do trabalho, indústria e isso precisa ter uma força conjunta. Uma pauta importante também destacada da indústria da ferramentaria”, destacou o prefeito de São Bernardo. Na reunião também foi abordada a expectativa em torno do projeto sobre a fábrica da Saab, empresa sueca, que pode fabricar suprimentos dos aviões-caça Gripen NG no município. “O trabalho é para o investimento venha para a nossa cidade”, acrescentou Morando. Os aviões-caça Gripen NG substituirão a frota de 36 aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira) entre os anos de 2019 e 2024. “São Bernardo tem uma representatividade enorme e a união. Trabalho em conjunto é fundamental. A Prefeitura tem um nome muito forte. Por isso, um trabalho articulado, próximo”, comentou Marques. No próximo dia 19, o Sindicato dos Metalúrgicos dará posse a Wagner Fimino Santana, o Wagnão, como novo presidente da instituição, que venceu o pleito da categoria, assim como novos integrantes da diretoria. ;