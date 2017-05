Programa 'Saúde Prioridade' realiza nova ação de Cirurgia Vascular em São Bernardo

Cerca de 800 pacientes foram atendidos no ambulatório do Hospital Anchieta, localizado na Rua Silva Jardim, 470, no Centro

O programa "Saúde Prioridade" realizou, neste sábado (06/05), a segunda ação de Cirurgia Vascular para zerar as filas de espera por atendimento médico. Cerca de 800 pacientes foram atendidos no ambulatório do Hospital Anchieta, localizado na Rua Silva Jardim, 470, no Centro. O prefeito Orlando Morando, o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple e a coordenadora do Programa "Saúde Prioridade", Dra. Amanda Tavares, estiveram no hospital e acompanharam o trabalho dos médicos e enfermeiros. O chefe do Executivo conversou com os pacientes e explicou que o programa tem como meta zerar a demanda reprimida por atendimento médico até o mês de junho. “Depois de zerarmos a fila de pacientes que aguardam por consultas e exames, lançaremos um projeto nos mesmo moldes para atender a demanda reprimida em cirurgias. A Saúde é prioridade na minha gestão e não pode esperar. Por isso, estou tomando todas as medidas para melhorar as unidades e oferecer um atendimento de qualidade à população”, explicou Morando. Antes do programa ser lançado, o município tinha uma fila de espera de 4.000 pacientes. Com as ações, esse montante recuou e 2.500 pessoas já foram atendidas e encaminhadas para exames ou cirurgias. Katiane Sousa, de 30 anos, era uma das pessoas que aguardavam atendimento médico há cinco anos. “Fiquei surpresa quando recebi uma ligação e fui informada sobre os dados da consulta, por um agente de Saúde. Finalmente tenho um diagnóstico para as fortes dores que eu vinha sentindo na perna esquerda. Agora é só fazer tudo que o médico mandou, que logo ficarei boa", comemorou. Titular da Saúde, Dr. Geraldo Reple, apontou que 1.000 pessoas foram convocadas para a ação deste sábado. Os agentes de saúde entraram em contato com a população por meio do cadastro realizado na UBS (Unidade Básica de Saúde). “Todos os que aguardam por atendimento devem procurar uma Unidade de Saúde mais próxima de sua casa e atualizar o cadastro. Os nossos funcionários irão entrar em contato com a população e agendar a atendimento”, esclareceu o secretário. SAÚDE PRIORIDADE O programa foi lançado nos mês de março e tem como meta zerar todas as filas de espera por consultas e exames. O município herdou, da antiga gestão, uma fila de 70 mil em demanda reprimida (49.575 consultas e 21.051 exames), porém em 20 dias de funcionamento já atendeu 35 mil pessoas, o que equivale à metade da fila de espera. A primeira medida do "Saúde Prioridade" foi voltada à Cirurgia Vascular. Cerca de 850 pessoas foram atendidas, no dia 25 de março, no ambulatório do Hospital Anchieta, e encaminhadas para exames e cirurgias. ;