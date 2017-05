Prefeitura de São Bernardo autoriza serviços para Iluminação pública no Jardim Represa

Da Redação com agências

A Prefeitura de São Bernardo assinou, neste sábado (06/05), duas ordens de serviços que garantem Iluminação Pública aos moradores do Jardim Represa. Ao todo, o plano vai contemplar 39 travessas do bairro, entre as Ruas Victor Brecheret Curitiba e Paranaguá, que receberão cerca de 120 luminárias dentro de um prazo de 20 dias. O prefeito Orlando Morando esteve no local, acompanhado pelo vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, pelo secretário de Obras, Luciano Eber, além de outros titulares da administração e vereadores. O Chefe do Executivo explicou que investiu cerca de R$ 173 mil para solucionar o problema dos moradores. “Hoje estamos trazendo soluções para a iluminação do Jardim Represa, o que contribui para aumentar a segurança e confere dignidade à população. Na minha gestão, ninguém mais vai chegar em casa no escuro. Tenho como meta zelar e cuidar de todos os bairros da cidade", discursou Morando, em ato acompanhado pela população e comerciantes locais. O prefeito caminhou pelo bairro e conversou com os munícipes a cerca das demais prioridades a serem solucionadas. Em quatro meses de trabalho, a atual gestão de São Bernardo tem atuado por serviços de melhorias e revitalização dos bairros. Mesmo diante de dificuldades financeiras, viabilizou recuperação de ruas, praças e próprios públicos, em diferentes bairros da cidade. ;