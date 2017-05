Mutirão “Parede Limpa” ultrapassa a marca de 100 prédios públicos de São Bernardo

O mutirão “Parede Limpa”, da Prefeitura de São Bernardo, instituído em 15 de março, ultrapassou, neste sábado (06/05), a marca de 100 equipamentos públicos, livres da pichação. Em menos de dois meses, a força-tarefa recuperou espaços como escolas, igrejas, quadras e praças, tendo a presença de muitos colaboradores da administração municipal e da sociedade civil, distribuídos em grupos em diversos pontos do município, aos fins de semana.

O Chefe do Executivo, Orlando Morando, liderou a limpeza realizada nos muros do cemitério do Carminha, no bairro dos Casas, junto com o vice-prefeito e Secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, e do vereador Fran Silva. O local estava pichado e apresentava diversos problemas estruturais.

“O velório do cemitério do Carminha foi entregue e inaugurado pela gestão anterior. Porém, quando chegamos aqui, encontramos o local sem luz, sem água, com diversos vazamentos e problemas na estrutura e no telhado. Nós já entramos em contato com a construtora e os reparos já começaram a ser realizados”, explicou Morando.

As obras serão finalizadas ainda no mês de maio e o espaço será entregue à população completamente restaurado. “A nossa gestão só vai entregar as obras quando elas estiverem devidamente prontas. Não vamos fazer nada pela metade. Vamos cuidar da cidade do jeito que ela precisa e merece”, destacou o chefe do Executivo.

Mutirão “Parede Limpa”

O projeto visa a restauração e o cuidado dos espaços públicos de São Bernardo. Com um grupo de quase 500 voluntários, 100 equipamentos públicos, entre praças, prédios, Unidades de Saúde e escolas já estão livres das pichações. O principal objetivo destas ações é deixar tudo limpo até o dia 20 de agosto, quando é comemorado o aniversário da cidade.

A Lei Parede Limpa tem como preservar a cidade e é passível de multa às pessoas que forem pegas pichando os próprios públicos, com penalidade de R$ 16.371,91 para flagrantes em monumentos e bens tombados, e de R$ 6.548,76, para quem cometer a infração em imóveis públicos e particulares.