Bibliotecas de São Bernardo usam plataformas digitais para divulgar acervo

Com o objetivo de formar cidadãos leitores e ampliar a divulgação de seu acervo de livros, a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Diretoria de Cultura, disponibiliza uma série de ações para promover maior integração junto às mídias digitais e os munícipes. As ações incluem fornecimento de informações da coleção de títulos por meio de proteção de telas dos computadores disponíveis nas bibliotecas e até produção de pequenos filmes que divulgam o acervo em ambiente virtual. As bibliotecas municipais contam hoje com cerca de 220 mil exemplares. De acordo com o diretor de Cultura de São Bernardo, Adalberto Guazzelli, a divulgação por meio das mídias digitais e redes sociais visa dar visibilidade ao material muitas vezes esquecido nas estantes. “O primeiro resultado desta iniciativa já se verifica com a diversificação de empréstimos de livros”, constatou Guazzelli. Um dos principais destaques da ação foi a Biblioteca Monteiro Lobato, que, desde sua reabertura em dezembro, recebeu mais de 50 mil pessoas, entre antigos frequentadores que renovaram suas carteirinhas, além de 2.000 novos leitores. Outro atrativo para o aumento de visitas é a disponibilização de internet gratuita, por meio de rede WiFi. Há também a disponibilização de terminal para consulta à base de dados com informações do acervo. As bibliotecas da rede de São Bernardo estão abertas ao público, com serviços gratuitos. Para empréstimos, é necessário possuir cadastro para obtenção de carteirinha,em uma biblioteca municipal apresentando documento de identidade com foto e um comprovante de residência. Doação O diretor de Cultura da cidade destaca que todas as bibliotecas municipais também aceitam doações. Depois de recebidos, os livros passam por uma triagem e, conforme seu estado, podem ser integrados ao acervo, distribuídos em programas de incentivo à leitura e, nos casos em que não possam ser aproveitados, encaminhados para a reciclagem. Além de seis bibliotecas públicas, a rede cultural de São Bernardo ainda disponibiliza espaços diferenciados, como o “Troca Livro”, a Gibiteca, que oferece acervo de histórias em quadrinhos e Graphic Novels, além da Biblioteca de Arte, com um acervo especializado nessa área. Bibliotecas Biblioteca de Arte Ilva Aceto Maranesi - Rua Kara, 105, Jardim do Mar

Biblioteca Érico Veríssimo – Rua Francisco Alves, 460, Paulicéia

Biblioteca Guimarães Rosa - Avenida João Firmino, 900, Bairro Assunção

Biblioteca Machado de Assis - Avenida Araguaia, 284, Riacho Grande

Biblioteca Malba Tahan - Rua Helena Jacquey, 208, Rudge Ramos

Biblioteca Manuel Bandeira - Rua Bauru, 21, Baeta Neves

Biblioteca Monteiro Lobato - Rua Dr. Flaquer, 26, Centro

Espaço Troca Livro - Avenida Francisco Prestes Maia, 624, Nova Petrópolis

Gibiteca Municipal Eugênio Colonnese (Poupatempo) - Rua Nicolau Filizola, 100, Centro ;