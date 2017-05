Prefeitura de São Bernardo destrava desapropriações e acelera obras do Corredor Alvarenga

Após agilizar processo de desapropriações de áreas, a Prefeitura de São Bernardo vai dar, a partir desta segunda-feira (08/05), novo ritmo às obras do Corredor Alvarenga, que liga a Praça Giovanni Breda, no Bairro Assunção, às proximidades da Rodovia dos Imigrantes. A implantação do novo viário na região está orçada em aproximadamente R$ 70 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Prefeitura. O anúncio da maior celeridade à intervenção ocorreu em visita do prefeito Orlando Morando a trecho da obra, na tarde desta sexta-feira (05/05). “A obra vai entrar em um ritmo bem acelerado a partir de agora. Isso porque houve a liberação de recursos para a desapropriação de áreas, o que vinha travado desde o ano passado. Já há inclusive o termo de posse para um andamento mais intenso”, destacou o prefeito, durante a inspeção. A atividade foi acompanhada pelo secretário de Transportes e Vias Públicas, Fernando da Costa, além de engenheiros da pasta. Para intensificar a obra, de 3,6 quilômetros de extensão, cerca de 140 funcionários estão sendo destacados pela Prefeitura. De acordo com o titular de Transportes e Vias Públicas, em torno de 45% da obra já foi executada. “Há ainda algumas desapropriações que são judiciais e, por isso, não sabemos o tempo que vai demorar. Quando é amigável fica mais fácil a resolução. Porém, nosso departamento jurídico acompanhou muito de perto isso junto com o prefeito e está sendo providenciado solução. Agora, realmente, vai começar a tomar ritmo”, informou Fernando da Costa. Quando concluído o viário deverá beneficiar aproximadamente 60 mil usuários diariamente. Corredor Alvarenga A obra do sistema viário da região está sendo executada pela empresa Heleno & Fonseca Construtécnica e prevê alargamento da pista, reforço do subsolo, implantação de novas guias e sarjetas, de pontos de parada, remoção de postes, entre outras intervenções. A proposta é dar maior agilidade e conforto durante as viagens. ;