Prefeitura fecha parceria com a Comgás para hospitais de São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo fechou nesta sexta-feira (05/05) parceria com a rede de distribuição de gás natural, a Comgás, para fornecimento de gás natural para o Hospital de Clínicas, localizado na Estrada dos Alvarengas, 1001, Alvarenga. Com a medida, todo o sistema de aquecimento será movido por energia sustentável e mais econômica para os cofres públicos.

O prefeito Orlando Morando, o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple e o gerente executivo de Relações Institucionais da Comgás, Antonio Henrique Gross, formalizaram a parceria em ato realizado no auditório do equipamento municipal. Na oportunidade, o chefe do Executivo agradeceu a parceria com a empresa e ressaltou que o município não precisou mexer nas finanças para custear o plano. “Todo o equipamento utilizado para a canalização e utilização do gás foi cedido pela Comgás”, explicou Morando. A empresa investiu cerca de R$ 270 mil na adaptação do sistema.

O secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, explicou ainda que, com a parceria, todos os 297 leitos do hospital terão acesso à água quente. “Quando assumimos a nova gestão, descobrimos que o aquecimento da unidade era feito com botijão de gás. Esse processo não conseguia aquecer água suficiente para todos os leitos do hospital, atendendo apenas um terço da capacidade” apontou Reple.

Além de ser uma fonte de energia mais sustentável, que emite menos poluentes, o gás natural resultará em uma economia de R$ 3 mil ao mês, impactando em redução total de R$ 36 mil anuais. “O dinheiro poupado poderá ser investido em outras áreas da Saúde, que necessitam maior atenção e cuidado”, adicionou Morando.

Outros equipamentos

No evento, o prefeito também anunciou que outros hospitais do município também irão implantar o gás natural. “Eu conversei com o gerente da Comgás e pedi mais parcerias. É com muita alegria que anuncio que o Hospital Anchieta, o Hospital Municipal Universitário (HMU) e o Pronto-Socorro Central também serão equipados com gás natural. Essa parceria não é benéfica apenas para a prefeitura, ela é essencial à população. A minha gestão tem por obrigação zelar e melhorar todos os equipamentos públicos”, finalizou o chefe do executivo.