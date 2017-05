Saab é investigada sobre supostos repasses de propina utilizando o "Museu do Trabalhador (Lula)"

A sede do MPF em São Bernardo do Campo recebeu a visita do ex-presidente Lula, no último dia 18 de abril, para um depoimento reservado em inquérito (ICP nº 1.34.011.000360/2013-71) que apura suposto superfaturamento nas obras do Museu do Trabalhador (Lula).

Em dezembro de 2016, durante Operação Hefesta, da PF, foram recolhidos diversos documentos na casa do ex-secretário da cidade, Osvaldo Neto, durante a gestão de Luiz Marinho, PT, entre eles planilhas e diversos papéis manuscritos de uma eventual contabilidade paralela do Museu que poderiam ligar a empresa sueca Saab, que venceu a licitação para fornecimento dos 36 caças Gripen, realizada durante os governos do PT de Lula e Dilma, no valor de US$5,4 bilhões, a um conhecido advogado, amigo do ex-prefeito Luiz Marinho e de outros membros do partido.

A perícia realizada pela PF aponta a empresa Saab em anotação com valor de R$1,5 milhão ladeado pelo nome Edson Azarias com a expressão “CAIXA – AZARIAS – MUSEU – SAAB” que, de acordo com a PF, seria, na realidade Edson Asarias, amigo de Luiz Marinho.

Na perícia ainda podem ser verificadas diversas autorizações de pagamento, todas em dólar, realizadas mensalmente de outubro de 2010 até o início do ano eleitoral de 2016, todas emitidas em favor de Edson Asarias, sendo que algumas chegam a valores de até US$39 mil. As emissões guardam semelhança indiscutível com os valores registrados nos manuscritos apreendidos em dezembro de 2016.

Em janeiro e junho de 2016, o @HORA publicou matérias onde já se apontava para um relacionamento da SAAB com Lula, seu filho Luís Cláudio, e o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, PT.

Leia também...

Operação Hefesta

PF: oito pessoas são presas por fraudes e desvio de R$ 7,9 milhões em obras do Museu do Trabalho

Secretários de Obras e Cultura de S.Bernardo tiveram prisão temporária decretada na Operação Hefesta

PF coloca na rua Operação Hefesta para debelar esquema de corrupção no caso do Museu do Trabalhador

Operação Zelotes

Justiça aceita denúncia contra Lula e filho, Luiz Cláudio, na Zelotes

MPF denuncia ex-presidente Lula e um de seus filhos na Operação Zelotes

Luiz Marinho e filho de Lula podem estar envolvidos em propina de R$ 900 milhões no caso Gripen

Zelotes aponta que filho caçula de Lula recebeu cerca de R$ 10 milhões

Para vender caças, lobista prometeu investimento em São Bernardo, berço político de Lula

PF suspeita que filho de Lula e 'lobistas' receberam grana em compra de caças da FAB

‘Eu sou bom pra caralho’, diz Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo

Saab vai instalar fábrica de caças em São Bernardo

Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo do Campo voa o Gripen Demo

Asarias, de acordo com informações e alguns documentos, foi contratado para prestar serviços de "MARKETING" do Gripen no Brasil entretanto, Edson Asarias declarou que prestou serviços advocatícios, o que não corresponde aos dados obtidos.

O MPF de Brasília, responsável pela Operação Zelotes, foi então acionado pelo MPF Paulista para que se abrisse uma nova frente investigativa que envolveria a SAAB, Edson Asarias e outras figuras ligadas ao seu círculo de influência.

O advogado amigo de Luiz Marinho, de acordo com fontes ligadas às investigações, poderia ser o operador responsável pela captação de recursos no relacionamento com a SAAB que, oficialmente, não comenta a contratação do advogado e afirmou não ter realizado qualquer contribuição para o Museu do Trabalhador (Lula).

A SAAB afirmou, ainda, que seu relacionamento com o prefeito foi na direção de instalar planta industrial na cidade.

A SAAB (membro do Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro - CISB, localizado em São Bernardo do Campo) informou que, com relação a contratos com Asarias, a empresa, por política, “não divulga informações sobre parceiros comerciais, devido a razões estratégicas de negócios”.

A SAAB figura, também, na Operação Zelotes, por contratar "serviços de fachada" o escritório de advocacia "Marcondes e Mautoni" que faria, de acordo com a investigação em andamento, lobby junto ao ex-presidente Lula. Em ação penal na Justiça Federal, Lula e seu filho Luís Cláudio são réus. No processo, dados apontam para um pagamento de € 744.078,00 para o escritório "Marcondes e Mautoni" entre os anos de 2011 e 2015 e, o escritório de advocacia teria repassado R$2,2 milhões para o filho de Lula, Luís Cláudio, a título de patrocínio em marketing esportivo que, de acordo com a acusação, seria contrato de fachada.

Asarias disse à imprensa que teria sido contratado pela SAAB para fazer frente às negociações do polo tecnológico que seria instalado em São Bernardo do Campo. Disse, ainda, que chegou a realizar pelo menos dez viagens à Suécia para tratar do negócio e que, em uma das oportunidades, Luiz Marinho teria ido junto.

Asarias informou que não houve qualquer pedido de apoio para as obras do Museu do Trabalhador (Lula) ou de propina para o ex-prefeito Luiz Marinho durante as negociações que participou.

O defensor de Osvaldo Neto disse que os documentos apreendidos eram meras conjecturas de possíveis recursos a serem levantados de empresas para financiar o acervo que seria exposto no museu que acabou não se concretizando.

A assessoria do ex-presidente Lula informou que ele já deu todos os esclarecimentos sobre o episódio no depoimento prestado como testemunha no último dia 18 de abril na sede do MPF em São Bernardo do Campo.

O ex-prefeito Luiz Marinho, PT, não foi localizado para comentar o conteúdo da reportagem.