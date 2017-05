Em São Bernardo, Carreta da Mamografia prevê mais de mil atendimentos e fim da fila de espera

A carreta do Programa Mulheres de Peito, da Secretaria de Saúde do Estado, iniciou nesta quarta-feira (05/03) os atendimentos em São Bernardo, por meio de parceria com a Prefeitura. O programa realiza, gratuitamente, exames de mamografia em mulheres acima de 35 anos. Os exames serão realizados na Avenida João Firmino, 900, no bairro Assunção, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados das 9h às 13h, até o dia 3 de junho.

No período, serão distribuídas 50 senhas por dia para a realização dos exames durante a semana e 25 senhas a cada sábado. As mulheres entre 35 a 49 anos devem levar o cartão do SUS, RG e o pedido médico. Para mulheres acima dos 50 anos, não é necessário pedido médico – apenas o cartão do SUS e o RG.

Pela primeira vez no município, a Carreta da Mamografia visa atender mais de mil mulheres que aguardam para realizar o exame. Além disso, a ação também integrará o programa lançado pela atual Administração, o “Saúde Prioridade”, que visa zerar as filas de espera para o exame de mamografia.

O prefeito Orlando Morando, a primeira-dama, Carla Morando, e o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, visitaram a carreta e elogiaram a estrutura fornecida pelo Governo do Estado. “A carreta começou a atender hoje e ficará estacionada aqui por 30 dias. Mas, já conversamos com os responsáveis pelo projeto e ela vai ficar no município o tempo que for necessário para realizar mamografia em todas as mulheres com mais de 35 anos”, destacou o chefe do Executivo. Após passagem pelo bairro Assunção, a carreta será encaminhada para outra área da cidade.

Secretário da Saúde, Dr. Geraldo Reple explicou que a intenção é que os exames fiquem concentrados no Programa Mulheres do Peito durante o período. “As pacientes que tiverem algum diagnóstico de alteração em seus exames serão chamadas para realizar um ultrassom e uma biópsia na própria carreta. Mas, se for constatado um diagnóstico, essas mulheres serão encaminhadas ao CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) para realizar tratamento médico. As mulheres receberão todo o suporte necessário”, completou Reple.

Dona Amália dos Santos, de 69 anos, foi uma das mulheres atendidas logo no primeiro dia da campanha. Ela ficou sabendo da carreta pelas mídias sociais e aproveitou para realizar o exame. “Eu estava aguardando ser chamada há três meses. O exame de mamografia é muito importante para todas as mulheres, por isso assim que eu fiquei sabendo da carreta avisei todas as minhas amigas. Temos que divulgar para todas as mulheres”, explicou.

Para a primeira-dama, Carla Morando, este serviço de prevenção é fundamental. “A iniciativa de trazer a carreta de mamografia para São Bernardo é essencial para ajudar a identificar diagnóstico precoce do câncer de mama. Descobrir o problema logo no início facilita e ajuda no tratamento, permitindo mais qualidade de vida para essas mulheres. Essa foi a primeira vez que a carreta veio para o município, mas a partir de hoje, tenho certeza que ela virá todos os anos”, finalizou Carla.