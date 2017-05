Fundo Social de São Bernardo entrega cestas e mantimentos a asilo no Riacho Grande

O Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo (FSS), presidido pela primeira-dama Carla Morando, entregou, na manhã desta quarta-feira (03/05), 15 cestas básicas e mais 100 quilos de alimentos a Casa Comunidade de Amparo Social Asilar, localizada no bairro Riacho Grande. Instalada na cidade há cerca de 100 anos, a entidade abriga e presta assistência a 46 idosos – 26 mulheres e 20 homens –, oferecendo estrutura adaptada, além de serviços de saúde e de lazer. Os produtos não perecíveis foram fornecidos pela pasta de Esporte e Lazer, comandada pelo secretário Alex Mognon, também presente na agenda. De acordo com o titular, os mantimentos foram captados durante a Copa São Pedro de Futebol e por meio da antecipação das doações provenientes da 2ª etapa do Campeonato Paulista de Wheeling, que ocorre em junho no município. “Já conhecia essa casa, mas em uma condição muito diferente do que eu estou vendo hoje e fico feliz por essa mudança para melhor. Vi que as pessoas são muito bem tratadas e contam com um grupo de 48 profissionais engajados e que fazem um trabalho excelente. É muito bom poder ajudar e espero poder colaborar cada vez mais, por meio do trabalho do Fundo Social. Estamos contornando a dificuldade financeira e buscando parcerias”, destacou Carla, durante a visita a entidade. No último dia 24, o Fundo já havia encaminhado cerca de 264 quilos de alimentos não perecíveis – também em parceria com a secretaria de Esporte e Lazer – ao Centro Comunitário das Crianças de Nossa senhora da Guadalupe, no Jardim Laura. A instituição atende 150 crianças e adolescentes entre seis e 16 anos de idade, em período de contraturno escolar. FSS - O Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, presidido pela primeira-dama, Carla Morando, tem como objetivo atender moradores em situação de vulnerabilidade, por meio de capacitação profissional e ações de inserção social. Para isso, o FSS trabalha em parceria com empresas-amigas e entidades assistenciais preocupadas em colaborar com a melhoria da qualidade de vida de moradores das comunidades onde estão inseridas. Doações Interessados em realizar doações e parcerias junto ao Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo podem entrar em contato por meio dos telefones (11) 2630-4046 e (11) 2630-4052 e do e-mail: fundo.social@saobernardo.sp.gov.br. ;