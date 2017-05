Ao lado de autoridades, prefeito de São Bernardo abre feira do setor supermercadista

Prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Orlando Morando foi um dos participantes, nesta terça-feira (02/05), da abertura da 33ª edição da Apas Show, feira do setor supermercadista, organizada pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), da qual Morando é vice-presidente.

Realizado no Expo Center Norte, na Capital, o evento reunirá até esta sexta-feira (05/05) diversos representantes do setor, além de autoridades políticas. O lançamento do congresso também contou com a presença do governador Geraldo Alckmin e do senador Aloísio Nunes.

Neste ano, o evento tem como tema “Empoderamento: Todos podem”, exaltando tendências para o segmento e o novo perfil do mercado consumidor, que se vê frente à conquista da liberdade por decidir e controlar o próprio estilo de vida nas relações de consumo. A expectativa é que a feira movimente R$ 6 bilhões em novos negócios. Além de reunir mais de 700 empresas expositoras, o evento também promoverá palestras e congressos sobre lançamentos e tendências do varejo e mercado consumidor.

“Nas horas possíveis continuo me dedicando a esse setor, onde nasci, cresci e no qual vivo até hoje. Por isso, quero trazer minha colaboração para este evento. Acredito que o pior da crise já passou e agora temos que continuar ativos e atentos e, mais do que isso, exigentes como sempre fomos para ver as reformas concluídas, para que o País volte a crescer”, discursou o prefeito, durante o ato.

No evento, o governador também assinou termo que prevê a prorrogação, por 30 dias, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os negócios fechados durante os quatro dias de evento. “Esse é o maior evento do supermercadista do mundo, o que demonstra a importância desse setor, que somente no estado de São Paulo emprega 524 mil pessoas”, destacou Alckmin, em sua fala. A previsão é que o faturamento do segmento cresça 2% neste ano, em relação a 2016.

Projeto Vida

A abertura da feira também foi marcada pelo anúncio de apoio ao “Programa Vida”, da Prefeitura de São Paulo, cujo objetivo é capacitar e encaminhar para o mercado de trabalho pessoas em situação de rua no município de São Paulo, em modelo semelhante ao implementado pela Administração bernardense nesta segunda-feira (01/05). Em São Bernardo, o lançamento da ação oficializou a entrada 20 ex-moradores de ruas na empresa Guima, especializada em limpeza e prestação de serviço.