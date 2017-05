São Bernardo conscientiza motoristas com a campanha “Maio Amarelo”

A campanha do “Maio Amarelo” prevê extenso cronograma de ações voltadas à conscientização no trânsito da cidade

A Prefeitura de São Bernardo iniciou, nesta terça-feira (02/05), a campanha do “Maio Amarelo”, que prevê extenso cronograma de ações voltadas à conscientização no trânsito da cidade. A agenda de atividades será iniciada nesta terça-feira e se estenderá até o dia 31, com realização de blitz educativas, palestras, excursões escolares, distribuição de laços amarelos nos semáforos e equipamentos públicos e decoração de tendas na Avenida Barão de Mauá, Centro. A iniciativa mobilizará dez veículos do Departamento de Trânsito do município, que serão deslocados para várias localidades, como os bairros Assunção, Rudge Ramos, região Central, entre outros. A campanha integra o plano da Organização das Nações Unidas (ONU), que busca reduzir pela metade o número de vítimas no trânsito, por meio do programa “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”. O documento foi elaborado com base em um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), que colocou o Brasil em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito. “É uma ação importante para redução no número de vítimas no trânsito, que, infelizmente, ainda é alto em todo o País. Vale lembrar, que além desta campanha temporal, a Prefeitura realiza uma dura fiscalização sobre velocidade, uso de cinto de segurança e capacete, além das condições de direção dos motoristas”, destacou o secretário de Transportes e Vias Públicas, Fernando da Costa. Em São Bernardo, o número de veículos cresceu 18% entre os anos de 2011 e 2015, saltando de 479.350 para 567.178. Somente em 2015, foram 4.108 ocorrências de acidentes na cidade, sendo 290 deles envolvendo pedestres. Naquele ano, 19 pessoas morreram em decorrência de acidentes de trânsito. Motos A Secretaria de Transporte de São Bernardo também promove até o fim deste ano projeto, em parceria com a fabricante de motos Yamaha, para conscientização no trânsito entre motociclistas. Será realizada uma ação por mês, com início programado daqui a quatro semanas, no terminal de ônibus do Centro da cidade. ;