Em comemoração ao mês do Índio, São Bernardo promove visitas a aldeias

Para celebrar o mês do Índio, a Prefeitura de São Bernardo promove nos próximos dias 22 e 23 visitas a duas tradicionais aldeias da cidade, que mantém a cultura e os costumes das tribos indígenas e estão situadas em terras demarcadas pela Fundação Nacional dos Índios (Funai), em solo bernardense. O dia nacional do Índio é comemorado nesta quarta-feira (19/04). A primeira visitação acontece à Aldeia Krukutu, situada na região do Pós-balsa, na divisa com bairro de Parelheiros, na Capital. O povoado é composto por cerca de 47 famílias, totalizando cerca de 300 pessoas divididas entre duas etnias: Guarani e Guarani Kaiowá. Já no dia 23, a agenda monitorada será feita na aldeia Kalipety, também na divisa com a cidade de São Paulo. As visitas proporcionam ao público maior conhecimento da cultura indígena e de sua forma de vida. As atividades abrangem ainda palestras sobre preservação do povoado, reconhecimento de território, visita à Casa da Reza (local de realização de rituais religiosos) e ao Cemitério Indígenas, entre outros. São 40 vagas por visita, com inscrições garantidas por ordem cronológica. Os participantes devem usar roupas leves, calçados confortáveis e levar lanches e bebidas não alcoólicas. A saída de ambas as visitas será no Parque Chácara Silvestre, sempre às 8h. Todas as atividades da programação são livres e gratuitas. Outras atrações Além das visitas monitoradas a aldeias, a Prefeitura de São Bernardo também promove ao longo do mês diversas atividades para resgate e disseminação da cultura indígena. Nesta quarta-feira (19/04), às 10h30, será realizada narração de histórias sobre lendas indígenas, por meio do acervo do Centro de Referência de Culturas Populares Tradicionais, no Parque Chácara Silvestre. Já nesta quinta-feira (20/04), o líder da aldeia Guarani Krukutu, Olívio Jekupé, apresenta às 14h30, uma série de histórias sobre lendas tradicionais da Cultura Guarani, também no Parque Chácara Silvestre. Atenção Interessados nas visitas monitoradas devem se inscrever pelo telefone (11) 2630-9356. Parque Chácara Silvestre: Avenida Wallace Simonsen, 1.800, Nova Petrópolis. ;