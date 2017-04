Corinthians vence o São Paulo no Morumbi e abre vantagem

Mesmo atuando em um Morumbi lotado por mais de 45 mil torcedores, o São Paulo não foi páreo para o Corinthians na noite deste domingo e perdeu por 2 a 0, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista. Mortal nos clássicos, Jô abriu o placar e Rodriguinho deu números finais ao Majestoso ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Tricolor deixou o estádio vaiado e aos gritos de “Time sem vergonha”. Para compensar a derrota terá de vencer o sólido Timão no duelo de volta por ao menos dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. A partida está marcada para o próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), no estádio de Itaquera.

Antes de se preocuparem com o jogo de volta, porém, os rivais disputarão outro mata-mata. Pela quarta fase da Copa do Brasil, o São Paulo buscará reverter a desvantagem de 2 a 0 contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 19h30, no Mineirão. No mesmo dia, mas às 21h45, o Corinthians recebe o Internacional em Itaquera, podendo empatar sem gols para avançar no torneio.

Corinthians dá aula e abre vantagem

Ao contrário do que se esperava, o Corinthians não se limitou a esperar o São Paulo e começou propondo o jogo. Trocando passes pacientemente, o time alvinegro criou a primeira chance logo aos três minutos, quando Fagner saiu na cara do gol após boa triangulação pela direita. Rodrigo Caio, porém, fez o corte providencial.

Firme na marcação, o Timão conseguia se manter no campo de ataque com a bola e, ao mesmo tempo, não sofrer pressão nos primeiros instantes do duelo. Mais recuado para ajudar na troca de passes, Jô saiu da área e tabelou com Rodriguinho, recebendo ótimo passe entre os zagueiros. Na cara de Renan Ribeiro, o centroavante chutou forte para abrir o placar aos 20 minutos, marcando o seu quarto gol em quatro clássicos no torneio.

Para piorar, Wellington Nem sentiu uma pancada no joelho e saiu para a entrada de Cícero. Perdido em campo, o Tricolor passou a apostar insistentemente no “chuveirinho”. E por pouco não empatou assim. Aos 31, Thiago Mendes avançou pela direita e cruzou na medida para Lucas Pratto. Livre, o argentino cometeu um erro incomum ao cabecear longe do gol.

Surpreendido pela postura agressiva do adversário, o Tricolor sofreu mais um baque no último lance da primeira etapa. Aos 47 minutos, Rodriguinho recebeu de Arana, ganhou de Jucilei, cortou Maicon e arriscou de fora da área. A bola foi mansa, mas mesmo assim Renan Ribeiro não a alcançou em seu canto direito.

São Paulo cresce, mas Cássio fecha o gol

Buscando fazer sua equipe reagir, Rogério Ceni promoveu a entrada de Gilberto, artilheiro do time no ano, na vaga de Luiz Araújo, que não agradou na primeira parte do jogo. Do outro lado, o Alvinegro sofreu sua primeira baixa no início da etapa final, quando Jadson deu lugar a Clayton por conta de dores no joelho direito.

Naturalmente com mais posse de bola, o São Paulo trocava passes sem objetividade, o que lhe levou a seguir insistindo nos cruzamentos. Sem chances por cima, o time do Morumbi só foi ameaçar a meta de Cássio graças a uma jogada individual de Cueva, que sofreu falta frontal aos 12 minutos. Na cobrança, Maicon bateu colocado, com força, mas o goleiro alvinegro caiu bem para fazer grande defesa.

Sem Jadson para segurar a bola, o Timão se retraiu pela primeira vez na partida e quase foi castigado por isso aos 16 minutos, quando Gilberto recebeu na esquerda, tirou de Fagner e chutou cruzado. Cássio, contudo, realizou outra ótima defesa, dando um tapinha para escanteio.

Aproveitando-se do recuo do rival, o Tricolor partiu para cima e foi perigoso em determinados momentos, apesar de abusar dos erros de passes. Em sua última tentativa de diminuir o prejuízo, Ceni apostou em Thomaz no lugar de Thiago Mendes, mas a alteração não surtiu efeito e o Corinthians largou bem na frente nas semifinais.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 2 CORINTHIANS

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 16 de abril de 2017, domingo

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Caetano Ribeiro da Costa

Público: 45.366

Renda: R$ 1.448.769,00

Cartão Amarelo: Luiz Araújo e Jucilei (São Paulo); Romero, Pablo e Maycon (Corinthians)

Gols

CORINTHIANS: Jô, aos 20 minutos do 1º tempo e Rodriguinho, aos 47 minutos do 1º tempo

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Araruna (Thomaz), Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cueva; Wellington Nem (Cícero), Luiz Araújo (Gilberto) e Lucas Pratto - Técnico: Rogério Ceni

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson (Clayton), Rodriguinho (Camacho) e Romero; Jô - Técnico: Fábio Carille