Santos celebra 105 anos inaugurando calçada da fama

Comemorando 105 anos de história, o Santos irá inaugurar nesta sexta-feira a Calçada da Fama em seu memorial, na Vila Belmiro, com a presença de grandes ídolos do clube. O evento, marcado para as 17h (de Brasília), contará com nomes como Clodoaldo, Lima, Edu, Dorval, Mengálvio, Pepe e Coutinho. Sócios do Santos e crianças de até 12 anos terão entrada gratuita. Já para os torcedores mais velhos que estiverem interessados em participar da cerimônia haverá ingressos para a visita no museu. O tour simples sai por R$ 8, enquanto a visita monitorada custa R$15. Com a goleada em cima do Benfica de Portugal, o Santos se sagrou Campeão Mundial pela primeira vez em 1962 Além do evento desta sexta-feira, o Santos tem uma série de compromissos em sua agenda que faz parte da comemoração dos 105 anos do clube. Na próxima segunda o Alvinegro irá anunciar uma parceria de esportes olímpicos com a Fundação Pró-Esporte de Santos, a Fupes. Outra novidade do Peixe é a inauguração da nova academia do CT Rei Pelé, prevista para acontecer na próxima sexta-feira. Já no dia seguinte, o clube fará um ato promocional com sócios-torcedores, que serão recebidos na sub-sede, em São Paulo, para uma outra comemoração do aniversário do Santos. O que não irá ocorrer, pelo menos por enquanto, é o ato ecumênico previsto no Monte Serrat. Por conta das condições climáticas ruins, o evento marcado para a última quarta-feira acabou cancelado. Segundo o clube, uma nova data será divulgada em breve. ;