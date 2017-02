Praça Lauro Gomes é reaberta para a população de São Bernardo

Da Redação com agências

A Prefeitura de São Bernardo inicia nesta terça-feira (14/02) o processo de reabertura da Praça Lauro Gomes, no Centro, como local único de lazer para a população. O espaço, um dos mais históricos do município, havia perdido sua característica há décadas, deteriorando patrimônios importantes em seu interior como a Fonte Luminosa Princesa Isabel, cujos chafarizes estão desativados há muitos anos. A Prefeitura iniciou o processo de realocação dos artesãos e artistas, que estão cadastrados, para outros pontos e assim habilitar o pacote de ações para recuperar a Praça como local de lazer. Localizada na região com maior concentração de fluxo de pessoas na cidade, a Rua Marechal Deodoro, a Praça Lauro Gomes apresenta também descuidos de manutenção em seus bancos, além de problemas como grama alta, higiene e pintura. Outro ponto emblemático no espaço público é o busto em homenagem a Wallace Simonsen (1884-1955), um dos líderes do movimento pela emancipação de São Bernardo (na época um distrito de Santo André), em 1945, tornando-se seu primeiro prefeito. De imediato, a Praça foi inserida no “Programa Nova São Bernardo” , instituído com o propósito de zeladoria da cidade e que desde o dia 2 de janeiro vem recuperando inúmeros bairros da cidade, com serviços de capinação, manutenção, limpeza, pintura, entre outros. ;