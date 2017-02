ABCD - 13/02/2017 São Bernardo faz parceria com Ecovias para melhorar a sinalização da via Anchieta São Bernardo faz parceria com Ecovias para melhorar a sinalização da via Anchieta Da Redação com agências Foto(s): Divulgação / Arquivo / João Bessa / PMSBC Desde o início da gestão, uma das ações mais intensificadas pela Secretaria de Transportes e Vias Públicas tem sido a ampla melhoria da sinalização viária. Serviços estes integrados no programa de zeladoria do município Uma parceria firmada entre a Prefeitura de São Bernardo e a Ecovias vai permitir o serviço de revitalização da sinalização viária em cinco acessos da Via Anchieta ao município. A ação foi aprovada nesta semana e tem prazo de início previsto para 30 dias. As ações vão reforçar o tráfego nas entradas Km 13 (Rudge Ramos), Km 16 (Paulicéia), Km 18 (Jordanópolis), Km 21 (Av. Presidente Café Filho) e Km 23 (Av Rotary). Concessionária do sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias será a responsável pela execução das intervenções, que compreende a pintura horizontal dos bolsões viários, permitindo a interligação do município com a Rodovia. A força-tarefa foi discutida entre representantes da Secretaria de Transporte e Vias Públicas e da empresa concessionária, que sinalizaram pelo início das intervenções, visando ampliar a política preventiva a acidentes de trânsito. “Há muito tempo que as sinalizações nestes acessos da Anchieta não estão boas. Conseguimos apontar essa necessidade para a Ecovias, que além revitalizar, com certeza vai ajudar muito na prevenção de ocorrências viárias”, destacou o titular da pasta de Transporte de São Bernardo, Fernando da Costa. Prioridades Desde o início da gestão, uma das ações mais intensificadas pela Secretaria de Transportes e Vias Públicas tem sido a ampla melhoria da sinalização viária. Serviços estes integrados no programa de zeladoria do município, “Nova São Bernardo”, que tem recuperado e revitalizado inúmeras regiões pelo município. Nos mês passado, concluiu, em duas madrugadas, a conservação de 180 placas de sinalização, na Rua Marechal Deodoro, no Centro. Depois foi estendida a outros bairros da cidade. A principal finalidade das atividades é a manutenção dos equipamentos de trânsito, além de evitar a degradação dos mesmos. A realização desses serviços previne gastos desnecessários com trocas de placas que futuramente tendem a ficar deterioradas, por isso a importância da manutenção periódica. ; Links Vídeo