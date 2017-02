Prefeitura de São Bernardo vai questionar empresa pelos consertos na creche do Jardim da Represa

A Prefeitura de São Bernardo vai interpelar a empresa Tumi Construções e Empreendimento Ltda, responsável pela obra de construção da creche Manoel de Barros, na Rua Canadá, 250, bairro Jardim da Represa, para reaver a manutenção e o conserto de intervenções mal executadas e que já apresentam sinais de degradação. A empresa foi contratada em 2014, por R$ 32,1 milhões, para construção de cinco creches: Jardim Represa, Jardim Silvina, Jardim Nazareth, Jardim Farina e Riacho Grande. Inaugurada em dezembro do ano passado, a unidade do Jardim Represa já apresenta problemas de infiltrações, buracos nas paredes e no teto, encanamento precário, além de falta de fechamento adequado, expondo as crianças ao vento e à chuva. Logo na entrada do espaço já é possível verificar um emaranhado de ligações elétricas improvisadas, além de rachaduras em uma das rampas de acesso e em cabine de concreto, que oferece risco de tombamento. “Vamos cobrar os devidos reparos da empresa responsável, porque não é aceitável uma obra com apenas dois meses já estar neste estado”, salientou o prefeito Orlando Morando durante visita ao local, na manhã desta segunda-feira (13/02). Atualmente, a creche atende 126 crianças entre zero a 3 anos, em período integral, das 7h30 às 17h30. Instalada em área de 1.9 mil metros quadrados, a escola conta com acessibilidade em todos os pavimentos e possui 12 salas de aula, espaço multiuso, pátio interno, cozinha, refeitório e área administrativa. Ao todo, o investimento no local totalizou R$ 6,1 milhões. Além da creche recém-inaugurada, a secretária de Educação, Suzana Dechechi, e o secretário de Obras, Luciano Eber, deram prosseguimento às inspeções em outros equipamentos educacionais das adjacências da escola, levantando possíveis intervenções para melhoria dos serviços. Outro alvo de vistoria foi a Emeb Octávio Edgard de Oliveira, na Rua João Saldanha, 424, Batistini. Inaugurada há mais de 30 anos, a escola atende cerca de 500 crianças de 4 a 10 anos de idade. Devido ao seu longo tempo de uso, porém, o espaço necessita de reforma de adequação, além de pequenos reparos, como restauração de grades e calhas. “De imediato temos que tratar da questão do telhado e zeladoria em geral. Estamos fazendo uma varredura do que precisa ser feito para já começar a executar”, informou Dechechi. Conveniada Os titulares da Educação e de Obras também visitaram a creche conveniada Los Angeles, situada no bairro homônimo, que atende 68 alunos, em período integral, das 7h30 às 16h30. A entidade possui convênio com a prefeitura desde 2011 e recebe da administração o fornecimento de merenda, uniforme, além do pagamento aluguel do espaço para atendimento de crianças de 1 a 3 anos. ;