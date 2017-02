Frank-Walter Steinmeier, indicado por Merkel, é eleito presidente da Alemanha

Da Redação com ANSA Brasil

O ex-ministro das Relações Exteriores da Alemanha Frank-Walter Steinmeier, de 61 anos, foi eleito neste domingo (12) como novo presidente da República. Em pleito realizado pela Assembleia Federal - órgão cuja única função é escolher o chefe de Estado e é formado pelos 630 deputados do Parlamento e por 630 representantes estaduais - Steinmeier recebeu 931 votos e sucederá o atual presidente Joachim Gauck. As informações são da agência italiana ANSA. O ex-ministro havia sido indicado ao cargo pela chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e contou com o apoio de todos os partidos que formam a base aliada. Steinmeier pertence ao Partido Social-Democrata, que, sob a liderança do ex-presidente do Parlamento Europeu Martin Schulz, apareceu recentemente à frente da União Democrata-Cristã, comandada por Merkel, nas pesquisas de intenção de voto para as eleições legislativas de setembro. De perfil conciliador, o ex-ministro Steinmeier terá mandato de cinco anos como o 12º presidente da Alemanha. "Precisamos ter coragem. Quando os fundamentos da democracia vacilam em outros lugares, nós devemos permanecer firmes nesses fundamentos", disse o novo chefe de Estado em seu primeiro discurso. ;