Palmeiras perde para o Ituano

Após ficar eufórica com a contratação de Miguel Borja, a torcida do Palmeiras sofreu a primeira decepção do ano ao assistir à derrota por 1 a 0 para o Ituano, neste domingo, no estádio Novelli Júnior. Na primeira partida sem o meia Tchê Tchê, que fraturou o ombro, o Verdão custou para criar jogadas ofensivas e levou um gol do volante Guly, aos seis minutos do segundo tempo, num erro de marcação em cobrança de escanteio.

A partida foi a primeira com o símbolo de campeão brasileiro estampado no peito da camisa palmeirense. O duelo também marcou a estreia do venezuelano Alejandro Guerra pelo clube. O meia jogou os 90 minutos na função que o lesionado Tchê Tchê costuma fazer, mas só teve um bom desempenho no primeiro tempo.

O Verdão, que não perdia um jogo desde 29 de outubro – derrota por 1 a 0 para o Santos -, é só o terceiro colocado no Grupo B do Campeonato Paulista, com três pontos. A liderança está com o Santo André, que chegou aos cinco pontos após a vitória conquistada sobre o Corinthians, no sábado.

O próximo compromisso do Palmeiras será disputado na quinta-feira, contra o São Bernardo, no Palestra Itália. Já o Ituano, líder do Grupo A, com quatro pontos, enfrenta o São Bento, mais uma vez no estádio Novelli Júnior.

O Jogo

O Ituano dominou as ações no início da partida. Aos três minutos, Claudinho invadiu a área e obrigou o goleiro Fernando Prass a defender um chute rasteiro. Pouco tempo depois, o lateral Fabiano sentiu uma lesão e teve de dar lugar ao volante Thiago Santos.

A alteração mudou o esquema tático 4-1-4-1 para uma formação 4-2-3-1. O Palmeiras melhorou de rendimento, mas o atacante Morato, aos dez minutos, assustou ao ter um chute defendido por Prass.

O controle do ritmo de jogo só virou a favor do Palmeiras por completo aos 19 minutos. Willian recebeu bola enfiada por Thiago Santos e dividiu com o goleiro Fábio dentro da área. A sobra ficou com Guerra, que tentou o chute por cobertura a mandou por cima do gol.

Róger Guedes, aos 34 minutos, desperdiçou a melhor chance da etapa inicial. Ele invadiu a área após longo passe de Dudu e tentou tirar de Fábio, acertando o lado de fora da rede. Logo na sequência, aos 36, Guerra acertou lançamento preciso para Willian na lateral direita. O Bigode bateu cruzado e mandou à direita do goleiro do Ituano.

Assim como no primeiro tempo, o Ituano esteve mais atento após o toque inicial na bola. Aos seis minutos, o time da casa cobrou escanteio da direita e Guly apareceu sozinho na área. O volante aproveitou a desatenção de Edu Dracena e Thiago Santos e cabeceou para o gol sem tirar os pés do chão.

Eduardo Baptista tentou buscar a reação com a entrada de Keno no lugar de Róger Guedes. Na primeira chance do atacante, aos 12 minutos, uma cabeçada raspou a trave direita de Fábio.

A incapacidade de marcar gols fez Eduardo lançar o time ao ataque, trocando Edu Dracena pelo centroavante Alecsandro. Mas, preso na queda de rendimento de Guerra e na atuação de pouco brilho de Dudu, o Palmeiras seguiu sem criar chances de perigo.

Ainda houve tempo para o volante Felipe Melo receber o primeiro cartão amarelo de sua passagem pelo Palmeiras. O jogador acertou uma entrada dura em Morato, aos 35 minutos, e foi advertido pelo árbitro. Antes do final da partida, um grupo de torcedores ameaçou gritar o nome do ex-técnico Cuca, mas desistiu da ideia pouco depois.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 x 0 PALMEIRAS

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu

Data: 12 de fevereiro de 2017, domingo

Horário: 19h30 (Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Bruno Salgado Filho (ambos de SP)

Público: 11.962

Renda: R$ 545.970,00

Cartões amarelos: Ronaldo e Naylhor (Ituano); Felipe Melo (Palmeiras)

GOL

ITUANO: Guly, aos seis minutos do segundo tempo

ITUANO: Fábio; Arnaldo, Naylhor, Lima e Peri; Guly, Wellington Simião (Walfrido) e Guilherme (Romarinho); Morato, Claudinho e Ronaldo (Nena) - Técnico: Tarcísio Pugliese

PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano (Thiago Santos), Edu Dracena (Alecsandro), Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes (Keno), Jean, Guerra e Dudu; Willian - Técnico: Eduardo Baptista