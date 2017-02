FORD anuncia investimento no desenvolvimento de carros autônomos

Fundada por ex-líderes do Google e do Uber, a Argo AI está reunindo alguns dos especialistas em robótica e engenheiros mais experientes em veículos autônomos, dentro e fora da Ford

A Ford anunciou hoje que vai investir US$1 bilhão nos próximos cinco anos na Argo AI, empresa de inteligência artificial, para desenvolver um sistema de direção virtual para o veículo autônomo da empresa que será lançado em 2021, com potencial licenciamento para outras empresas. Fundada por ex-líderes do Google e do Uber, a Argo AI está reunindo alguns dos especialistas em robótica e engenheiros mais experientes em veículos autônomos, dentro e fora da Ford. A equipe de especialistas em robótica e inteligência artificial é liderada pelos fundadores da Argo AI, Bryan Salesky, presidente da empresa, e Peter Rander, chefe de Operações. Ambos são ex-alunos do Centro Nacional de Engenharia Robótica da Carnegie Mellon e ex-líderes das equipes de carros autônomos do Google e do Uber, respectivamente. “A próxima década será definida pela automação do automóvel e os veículos autônomos terão um impacto tão significativo na sociedade como a linha de montagem da Ford teve há 100 anos”, diz Mark Fields, presidente da Ford. “Com a expansão da Ford como empresa de automóveis e mobilidade, acreditamos que o investimento na Argo AI criará um valor significativo para nossos acionistas, fortalecendo a liderança da Ford para o lançamento de veículos autônomos no mercado no curto prazo e criando tecnologia que poderá ser licenciada para outros no futuro.” A equipe atual que desenvolve o sistema de direção virtual da Ford – o software de aprendizado de máquina que atua como o cérebro dos veículos autônomos – será combinado com a experiência em robótica da Argo AI. Essa parceria inovadora vai contribuir para o desenvolvimento do sistema de direção virtual dos carros autônomos de nível SAE 4 da Ford. A Ford continuará a liderar o desenvolvimento do hardware da sua plataforma de veículo autônomo e também a integração de sistemas, fabricação, design externo e interno e gestão de política regulatória. A Argo AI vai somar forças no desenvolvimento do software de carros autônomos da Ford visando à sua comercialização. A agilidade da Argo AI e a escala da Ford combinam os benefícios de uma startup de tecnologia com a experiência e disciplina da montadora líder no desenvolvimento de veículos autônomos. "Estamos em um ponto de inflexão no uso da inteligência artificial em uma ampla gama de aplicações e a implementação bem-sucedida de carros autônomos vai mudar fundamentalmente como as pessoas e produtos são transportados”, diz Salesky. “Estamos empolgados com o compromisso e visão da Ford quanto ao futuro da mobilidade e acreditamos que essa parceria permitirá a comercialização de carros autônomos em uma escala que tornará a mobilidade acessível para todos.” A parceria reforça o plano da Ford de lançar um veículo totalmente autônomo, de nível SAE 4, para aplicação comercial em serviços de mobilidade em 2021. "Trabalhar junto com a Argo AI dá à Ford uma vantagem competitiva única na indústria automobilística e de tecnologia”, diz Raj Nair, vice-presidente de Desenvolvimento do Produto da Ford. "Esta parceria aberta é diferente de qualquer outra e permite combinar a velocidade de uma startup com a força da Ford em escala, integração de sistemas e design de veículos.” A Ford Smart Mobility LLC também fará parte desse relacionamento, liderando a estratégia de comercialização de veículos autônomos da Ford. O plano inclui opções de veículos autônomos para o transporte de mercadorias e pessoas, incluindo compartilhamento e frotas de entregas. A Ford será a acionista majoritária da Argo AI, porém a empresa foi estruturada para operar com grande independência. Seus empregados terão participação significativa no capital da empresa, para compartilhar do seu sucesso. O conselho da Argo AI terá cinco membros: Raj Nair; John Casesa, vice-presidente de Estratégia Global da Ford; Salesky; Rander; e um diretor independente. O investimento de US$ 1 bilhão na Argo AI será feito em cinco anos, dentro do plano de carros autônomos anunciado pela Ford em setembro último para o mercado. Até o final deste ano, a Argo AI deverá ter uma equipe de mais de 200 pessoas, na sede da empresa em Pittsburgh e em outros escritórios em Michigan e na Califórnia, nos EUA. O foco inicial da Argo AI será apoiar o desenvolvimento e a produção de veículos autônomos da Ford e, no futuro, poderá licenciar sua tecnologia para outras empresas. ;