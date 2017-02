São Paulo derrota o Moto Club e avança na Copa do Brasil

Enquanto o São Paulo trabalha nos últimos detalhes para acertar a contratação de Lucas Pratto, o centroavante Gilberto mostra que pode ser decisivo quando acionado. Na noite desta quinta-feira, ele foi titular no lugar do desgastado Chavez e de seus pés saiu o gol da vitória do Tricolor sobre o Moto Club, no Maranhão, pela primeira fase da Copa do Brasil. De quebra, o magro 1 a 0 diante da equipe da terceira divisão nacional representou o primeiro triunfo da carreira do técnico Rogério Ceni.

Com o resultado, o São Paulo se credenciou para enfrentar o PSTC-PR na sequência do torneio. Os paranaenses se classificaram com a vitória por 2 a 1 sobre o Ypiranga-RS na última quarta-feira. Ainda não há data para o duelo válido pela segunda fase, que também será disputada em jogo único, em Londrina.

Com a missão cumprida na Copa do Brasil, o Tricolor pode voltar suas atenções para o Campeonato Paulista, pelo qual estreou com derrota frente ao Grêmio Osasco Audax. No domingo, a partir das 17 horas (de Brasília), a equipe recebe a Ponte Preta na partida que marca o reencontro de Rogério Ceni com o Morumbi, onde espera apresentar à torcida os prováveis reforços de Lucas Pratto e Jucilei.

O jogo

Foi preciso apenas um minuto para o São Paulo mirrar as chances do Moto Club. Após Cueva roubar a bola na esquerda, Junior Tavares cruzou rasteiro para o meio da área e encontrou Gilberto. Com uma cavadinha, o centroavante encobriu o goleiro Ruan e abriu o placar para o Tricolor.

O time de Rogério Ceni quase ampliou aos 14 minutos. Cueva invadiu a área e tocou para o meio. Neilton, que vinha de trás, bateu desequilibrado para boa defesa de Ruan. Os mandantes responderam aos 23, quando Thiago Mendes errou passe no campo de defesa e Vinícius Paquetá arriscou de longe, oferecendo perigo a Denis.

A falha, contudo, não abalou o Tricolor, que seguiu trocando passes no campo de defesa dos maranhenses. E só não chegou ao segundo gol no último lance do primeiro tempo porque Neilton parou no goleiro e no travessão em duas chances em sequência.

O Rubro-Negro de São Luís começou a etapa final ligeiramente melhor e esboçou uma pressão em cima do São Paulo, que demonstrava certo cansaço. Talvez por conta dele tenha perdido um gol incrível aos 14 minutos, com Gilberto, que recebeu livre na pequena área, mas bateu sem equilíbrio e mandou por cima.

Cinco minutos depois, foi a vez de Cícero perder boa oportunidade ao receber ótima bola enfiada pelo peruano Cueva e arrematar em cima do goleiro Ruan.

A partir de então, os paulistas passaram a apenas administrar o resultado, enquanto o Moto Club não demonstrava sinais de que poderia ameaçar a vaga tricolor. Assim, os comandados de Rogério Ceni deram ao técnico a sua primeira vitória na nova função.

FICHA TÉCNICA

MOTO CLUB 0 X 1 SÃO PAULO

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Data: 09 de fevereiro de 2017, quinta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e José Carlos Oliveira dos Santos (ambos da BA)

Público: 21.402 pagantes

Renda: R$ 516.030,00

Cartão Amarelo: Wanderson, Felipe Dias e Cléber Pereira (Moto Club); Thiago Mendes, Junior Tavares e Rodrigo Caio (São Paulo)

GOL

SÃO PAULO: Gilberto, a 1 minuto do primeiro tempo

MOTO CLUB: Ruan; Diego Renan, Fernando Fonseca, Wanderson e Lorran; Felipe Dias, Esdras, Curuca (Tote) e Marcos Paullo; Vinícius Paquetá e Tony Galego (Cléber Pereira) - Técnico: Ruy Scarpino

SÃO PAULO: Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares; João Schmidt e Thiago Mendes (Araruna); Neilton, Cícero e Cueva (Shaylon); Gilberto (Andres Chavez) - Técnico: Rogério Ceni