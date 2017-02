Estacionamento do Poliesportivo em São Bernardo recebe o Food Truck

O estacionamento do Ginásio Poliesportivo de São Bernardo Adib Moysés Dib, no bairro Anchieta, recebe até este domingo (12/02), às 21h, o evento gastronômico Foodtruck, que reúne cerca de 20 tendas e veículos adaptados

O estacionamento do Ginásio Poliesportivo de São Bernardo Adib Moysés Dib, no bairro Anchieta, recebe até este domingo (12/02), às 21h, o evento gastronômico Foodtruck, que reúne cerca de 20 tendas e veículos adaptados com diversas opções de comida, além de produtos artesanais e de vestuário. A feira realizada em parceria entre os comerciantes e a Prefeitura de São Bernardo acontece nos dias 10, 11 e 12, das 12h às 21h. Quem visitar o espaço no período encontrará opções de pratos e lanches, entre hambúrgueres, pastéis, comida chinesa, crepes, espetinhos e outros, além de sobremesas e bebidas. A estrutura montada também disponibiliza mesas cobertas para mais de 100 pessoas. De acordo com a organização, a expectativa é receber mais de 10 mil pessoas nos três dias de evento. O público da feira deverá ser reforçado com a agenda de eventos esportivos programados para o fim de semana no ginásio Poliesportivo. No sábado, às 11h, o time de vôlei São Bernardo entra em quadra para enfrentar o Sesi-SP, pela Superliga Masculina. Já no domingo, o ginásio recebe, a partir das 8h30, a 1ª etapa da Liga Nipo Brasileira de Tênis de Mesa, promovida pela a Associação Cultural Recreativa da Paulicéia (Acrepa), também com apoio da Prefeitura. LOCAL - Como Chegar Ginásio Poliesportivo: Av. Kennedy, 1.155, bairro Anchieta. ;