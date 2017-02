A partir desta sexta-feira, 10, a Rua Wenceslau Braz torna-se mão única em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo, por meio do Departamento de Engenharia de Tráfego, oficializa mudança na Rua Wenceslau Braz, no Centro, que passará a ser mão única no sentido centro bairro, a partir desta sexta-feira (10/02). De acordo com o secretário de Transportes, Fernando da Costa, a modificação na orientação viária facilitará a fluidez do trânsito e atenderá a uma solicitação dos moradores locais. “A Rua Wenceslau Braz fará o que chamamos de binário com a Rua Basílio Machado, com tráfegos em sentido opostos. Foi uma reivindicação da vizinhança local, aceita pela Prefeitura”, completou. Há dez dias, faixas estão espalhadas pelo entorno para informar aos motoristas sobre a nova sinalização. Nesta sexta, a partir das 18h, a nova orientação na rua será implementada e haverá equipes do departamento de tráfego, acompanhando o fluxo viário também no sábado, domingo e segunda-feira. O pedido de mudança partiu do munícipe Marcelo Sarti que é morador do local. De acordo com ele, o trânsito era insuportável, uma vez que, durante o dia, pais de alunos estacionavam em mão dupla na entrada e saída de alunos de escola instalada na mesma rua. O pedido original ocorreu ainda durante a administração do ex-prefeito Luiz Marinho, PT, mas o departamento responsável jamais deu atenção às suas reclamações, inclusive depois de ter encaminhado abaixo assinado de moradores do local. ;