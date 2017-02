Prefeitura de São Bernardo abre diálogo com Basf para projetos sociais

A nova gestão de São Bernardo deu início na tarde desta quinta-feira (09/02) ao diálogo com a multinacional Basf – que mantém na cidade sua segunda maior planta na América Latina –, com o objetivo de viabilizar parceria para execução de projetos sociais promovidos pela empresa. Para isso, representantes da companhia foram recebidos no Paço pelo prefeito Orlando Morando e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami, e apresentaram em detalhes os programas atualmente em execução. Na ocasião, a multinacional solicitou a disponibilização de área da Prefeitura para instalação do projeto Museu Itinerante, que vai promover a popularização da ciência e ampliar a compreensão dos meios científicos dos estudantes, por meio de parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A expectativa da empresa é implementar o espaço móvel ainda neste ano, atendendo cerca de 6.000 alunos. “Foi uma visita de cortesia para apresentar os seis projetos sociais que a Basf desenvolve na nossa cidade e que mostram o grande carinho que a empresa tem por São Bernardo. É importante esse estreitamento, considerando a história e a importância da Basf”, destacou o prefeito, após o encontro. A administração deverá fazer, agora, um levantamento com a secretaria de Educação sobre possíveis espaços para abrigar o Museu móvel. Também participaram da reunião o diretor-geral da Basf, Ricardo Micucci Gazmenga, o Gerente Sênior de Produção, Sérgio Vieira Souza, a Consultora de Relações Governamentais, Karen Costa e a coordenadora de comunicação da Basf, Fabiana Nunes. O chefe do Executivo aproveitou a reunião para propor parceria com a Basf na revitalização do Centro de Hidroterapia situado no Jardim Nossa Senhora de Fátima, localizado no entorno de uma das unidades da empresa. A idéia é que a Basf atue em conjunto com a Prefeitura na recuperação do espaço, auxiliando na pintura e pequenos reparos.“Essa reunião marcou a seriedade e a transparência desse novo governo e mostra realmente que o prefeito Orlando Morando tem um compromisso com a cidade no sentido de ampliar o diálogo com empresas, atrair novos investimentos e devolver a dignidade à família bernardense, por meio da geração de empregos”, salientou o titular de Desenvolvimento Econômico. ;