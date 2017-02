Orquestra Filarmônica Innovare realiza primeiro concerto de 2017 no Salvador Arena

A Orquestra conta com 70 instrumentistas, desde cordas, metais e percussão. Já se apresentaram no Centro de Formação dos Profissionais de Educação (Cenforpe), bairro Planalto e, também, nos teatros municipais das cidades de São Caetano do Sul e Santo André. Durante os cinco anos de carreira, o grupo realizou eventos que arrecadaram mais de seis toneladas de alimentos doados para entidades filantrópicas. De acordo com o secretário-adjunto de Cultura, Adalberto Guazzelli, São Bernardo está sem sua orquestra Filarmônica há cerca de oito anos "É importante levar a um espaço público espetáculos eruditos. É necessário o apoio popular e da iniciativa privada para um possível resgate desse importante instrumento cultural”, disse. O Maestro Fernando Mathias, diz que o objetivo é garantir uma programação de qualidade à população. “No futuro, queremos unir a música com ações sociais, prestando serviço, além da comunidade em geral, ao povo indígena e religioso”, disse. A banda realizará três ensaios, de 8 a 10, no Teatro Lauro Gomes, no Rudge Ramos, sendo este último aberto ao público, às 10h30, Quem estiver presente nestes dois dias de concertos poderá conferir clássicos que vão desde Beethoven, Tchaikovsky, até a música popular brasileira de Tim Maia. Entre os musicistas está o cantor Marcello Vannucci, que estreou em óperas no papel de Ismaele (Nabuco, Verdi). O tenor vem se consagrando por seu talento e vasto repertório, sendo agraciado, em 2010, como melhor cantor de música clássica no Prêmio Carlos Gomes e fora do Brasil, onde participou, em 1998, do concurso de canto Vinhas, na Espanha, ocasião em que ganhou uma bolsa de estudos com o soprano Magda Olivero. Também estará presente a mezza soprano Juliana Taino, que, atualmente, é aluna da soprano Céline Imbert e atuou com Ivan Lins no espetáculo Bandeira do Divino. Em 2016, foi finalista do Concurso de Canto Maria Callas, semifinalista do concurso de bolsa da Academia de Ópera de Florença e vencedora do concurso "Jovens Solistas" de Belo Horizonte. O Parque Salvador Arena fica na Avenida Caminho do Mar, nº 2.980. Já o Teatro Lauro Gomes está localizado na Rua Helena Jacquey, 171, ambos no Rudge Ramos. ;