Abandonado, Centro de Hidroterapia no Jardim Nossa Sra. De Fátima será revitalizado

Sucateado pelas gestões anteriores, o Centro de Aquaterapia e Hidroterapia, localizado na Rua Valdomiro Luiz nº 303, no Jardim Nossa Senhora de Fátima passará, nos próximos meses, por uma série de intervenções de revitalização. A medida foi anunciada durante inspeção realizada pelo prefeito Orlando Morando e pelo secretário de Esportes e Lazer, Alex Mognon, na manhã desta quarta-feira (08/02). Inaugurado há mais de dez anos, o espaço situado ao lado da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Demarchi/Batistini é equipado com piscina já adaptada para acessibilidade, banheiros, vestiários, além de salas administrativas e quadra. O complexo, porém, atendeu à população por apenas um ano, sendo abandonado pela administração à época. Em 2009, o governo anterior decidiu transformar o local em depósito de materiais e equipamentos da área da Saúde. “Viemos vistoriar esse antigo projeto de hidroterapia que está abandonado e que se mantêm em condições de uso graças ao trabalho dos funcionários de carreira da prefeitura que se preocuparam, por exemplo, em encher a piscina para que não houvesse danos”, destacou o prefeito, durante visita. Para evitar a criação de dengue e outras doenças, os profissionais que atuam no local vêm mantendo o equipamento ativo, abastecendo o reservatório com água e controlando o surgimento de larvas, por meio da criação temporária de peixes. De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Alex Mognon, a proposta de reativação do Centro visa atender, principalmente, crianças e idosos em tratamentos terapêuticos e em atividades físicas em geral, além de reduzir a demanda por piscinas públicas na cidade. “Hoje temos uma fila de espera de mais de 500 pessoas na hidroterapia, hidroginástica e aqui atende ambos os casos. Estamos com uma necessidade muito grande de espaços aquáticos, já que estamos com apenas duas piscinas ativas, sendo uma no bairro Paulicéia e outra menor no bairro Assunção”, explicou o titular da Pasta. A administração irá agora levantar o orçamento da obra e, a partir disso, traçar prazos para início e conclusão das intervenções. O projeto prevê também o uso compartilhado do local com a pasta da Saúde, que poderá aproveitar a estrutura e equipamentos para oferta de tratamentos de fisioterapia. Quadra Além do Centro de Aquaterapia e Hidroterapia, a Prefeitura também vai promover melhorias na quadra esportiva localizada ao lado da EMEB Afonso Monteiro da Cruz, na Rua Valdomiro Luiz. “Autorizei o secretário de Esporte e Lazer a levantar os custos e avaliar a possibilidade de recuperação do espaço, que hoje está sem sanitário, com vestiários interditados, e área para cursos fechada”, salientou Morando. ;