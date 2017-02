'BBB17': Mayara é eliminada com 81,6% dos votos

A modelo e bacharel em Direito mineira Mayara, de 26 anos, foi eliminada com 81% dos votos no segundo paredão do BBB17, nesta terça, 7. Ela perdeu a disputa pela permanência na casa para a advogada e ex-miss Amazonas Vivian, de 23.

Considerada a “vilã” desta edição do reality global, Mayara ganhou a rejeição do público. Ela engatou um relacionamento logo de início com o capixaba Antônio – eliminado pela escolha popular na disputa com seu irmão gêmeo, Manoel, o namorado de Vivian.

Ao lado da amazonense, sua aliada na disputa e com quem dividiu a liderança na primeira semana, Mayara se indispôs com Marcos, afirmando que ele tem comportamento inadequado com as mulheres. Parte do público viu nessa atitude uma tentativa de repetir o conflito protagonizado por Ana Paula Renault com Laércio na edição 2016, quando a sister acusou o brother de ser “pedófilo”.

Aliás, a estratégia de Mayara foi interpretada como sendo a tentativa (frustrada) de ser a nova Ana Paula Renault. Depois de sua indicação ao paredão (com sete votos da casa) no último domingo, a candidata de Lagoa Santa decidiu acentuar a estratégia do conflito e passou a ter discussões em série com os participantes vistos como seus “inimigos”. Ela demorou a desconfiar que um dos votos foi da também mineira (de Caxambu) Roberta, de 21, que se diz sua amiga.

A intenção declarada de Mayara era fazer “as máscaras caírem”, mas ela acabou sendo rotulada de “insuportável” por muitos internautas que comentam o BBB em redes sociais. Comentaristas profissionais, contudo, lamentam a saída de Mayara, por reduzir o grau de confronto na casa e, possivelmente, deixar o programa mais morno.