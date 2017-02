Edson e Hudson encerram Festival de Verão no Riacho Grande em São Bernardo

Neste domingo (05/02), quem esteve na prainha do Riacho Grande curtiu muito sol e música boa ao som da dupla sertaneja Edson e Hudson, que fizeram o último show do Festival de Verão.

Presente no evento, o prefeito Orlando Morando, que estava acompanhado da primeira dama Carla Sardano Morando, do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo Hiroyuki Minami, agradeceu mais uma vez aos patrocinadores e aos organizadores do festival. "Durante quatro finais de semana pudemos proporcionar algo inédito para nossa população, sem verbas municipais. Com muita responsabilidade, este governo está mudando a cara do Riacho e trazendo o turismo de volta para a região”, falou o chefe do Executivo.

Antes da atração principal, o público presente na prainha assistiu ao show da dupla Enzo e Gabriel, dançou zumba e entrou na brincadeira do locutor do festival com a coreografia do gás.

Mais de 100 mil pessoas passaram pelo festival nos últimos quatro finais de semana, famílias inteiras estiveram presentes e se divertiram com as atrações. "Vim nos quatro finais de semana, adoro o Riacho, já o considero atrativo por natureza, espero que tenham mais eventos como estes,”, falou a munícipe Adriana Albuquerque.

A Prefeitura pretende continuar fomentando o turismo na região e já estuda a possibilidade de trazer para o distrito outras atrações.