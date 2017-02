Lazer - 04/02/2017 Bruninho e Davi agitaram o último sábado do Festival de Verão do Riacho Grande Bruninho e Davi agitaram o último sábado do Festival de Verão do Riacho Grande Da Redação com agências Foto(s): Divulgação / Ricardo Cassin / PMSBC Festival de Verão no Riacho Grande no sábado, 04 de fevereiro Encerrando os shows do primeiro Festival de Verão no Riacho Grande, os sertanejos agradaram o público e tomaram conta do palco desde o primeiro dia de show (14/01), como a dupla Marília Cecília e Rodolfo. Depois se apresentaram Zé Neto e Cristiano (22/01), no ultimo domingo (29/01), foi a vez da queridinha entre os fãs Marília Mendonça. Neste fim de semana, quem subiu ao palco em São Bernardo foi a dupla Bruninho e Davi, neste sábado (04). No domingo (05), quem comanda a festa é a dupla Edson e Hudson. “Está sendo legal para todos, porque apresentamos nosso trabalho. Para a galera, é diversão gratuita de qualidade. Parabéns ao incentivo privado por esta parceria com a Prefeitura”, afirmou à dupla, elogiando o evento. O vice-prefeito e Secretario de Serviços Urbanos, Marcelo Lima e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami, também estiveram presentes e conversaram com o público, agradecendo a segurança e o policiamento, além de ressaltar o sucesso do Festival. “A Polícia e a Guarda Civil Municipal estão de parabéns. E não podemos deixar de lembrar que são os organizadores e patrocinadores que estão investindo financeiramente para que o evento seja este sucesso", afirmou Marcelo Lima. Tatiana Souza, de 21 anos, que mora próximo a prainha e esteve presente em todos os shows do festival e está adorando. “Eu vim em todos os finais de semana e estou gostando mais pelo fato de poder vir com minha família, além de poder ver vários artistas", comemorou. ; Links Vídeo