Prefeitura de São Bernardo autoriza pavimentação e prolongamento da Estrada Fukutaro Yida

Orlando Morando e Marcelo Lima iniciam as obras no bairro Cooperativa

Um dos mais importantes polos industriais de São Bernardo, a Estrada Fukutaro Yida, no bairro Cooperativa, recebe a partir desta segunda-feira (06/02) obras para a pavimentação de parte da malha asfáltica, além de prolongamento da via. O projeto foi viabilizado de maneira célere por parte da Prefeitura, que autorizou despesas no valor de R$ 150 mil. O prazo de conclusão das intervenções é de 60 dias. A ordem de serviço foi assinada neste domingo (05/02) pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, em ato realizado nas imediações do canteiro de serviços, na presença de moradores e comerciantes locais, que apoiaram as intervenções. A obra será tocada pela Secretaria de Serviços Urbanos, que é comandada pelo vice-prefeito Marcelo Lima, também presente na agenda oficial. Demais secretários da nova gestão de São Bernardo e vereadores prestigiaram o evento, encerrado no início da tarde. O prefeito Orlando Morando assina a ordem de serviço O chefe do Executivo destacou a importância do projeto, detalhando os problemas financeiros que a administração passa. “Conseguimos viabilizar esta obra com recurso próprio. Hoje, é uma dificuldade. Desde o primeiro dia, fomos obrigado a impor uma gestão de austeridade nos gastos, por conta da grande dívida deixada para o nosso governo”, pontuou Morando. Durante o ato de assinatura, foi descerrada a placa com as informações técnicas do serviço. O prefeito fez questão de dar o trajeto inicial do trator, um dos principais equipamentos para a realização da obra. A região do Cooperativa, Jardim Belas Artes e as demais próximas, se tornou uma importante localidade para as indústrias do município, principalmente por sua localização estratégica – próxima à Rodovia dos Imigrantes. A fomentação econômica, aliada a uma política de abertura de empregos, correspondem a uma das plataformas de governo da atual administração de São Bernardo. “A sociedade está participando deste momento difícil que atravessamos. Mas, nem por isso, vamos nos envergar diante dos problemas e desafios. Estou muito feliz de estar aqui com vocês”, acrescentou o chefe do Executivo. ;