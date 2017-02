Corpo de Marisa Letícia é cremado em São Bernardo

O corpo da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva foi cremado em cerimônia reservada no sábado (4), em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As cinzas foram depositadas no jazigo da família no Cemitério da Vila Euclides, no Centro da cidade. O velório foi realizado no salão principal do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde ela e o ex-presidente Lula se conheceram em 1973.

Durante o ato ecumênico de encerramento do velório, Lula lembrou passagens da vida do casal e ressaltou a importância da esposa para sua trajetória política. O ex-presidente Lula também defendeu a esposa que, junto com ele, foi denunciada por corrupção na Operação Lava-Jato. O discurso de Lula foi político e emocionado.

Uma multidão compareceu ao velório para prestar as últimas homenagens à dona Marisa Letícia. O ex-presidente Lula recebeu também manifestações de apoio e solidariedade de vários amigos, sindicalistas e políticos, entre eles a ex-presidenta Dilma Rousseff.

Dona Marisa Letícia morreu, aos 66 anos, na noite de sexta-feira passada, em decorrência de um acidente vascular cerebral hemorrágico.