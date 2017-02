Em nova vistoria, Prefeitura atesta mais um prédio em más condições

Em cronograma de vistorias pelos equipamentos públicos do município, implementadas desde 2 de janeiro, a nova gestão da Prefeitura de São Bernardo se deparou com mais um espaço com problemas estruturantes, além de subutilização. Trata-se dos programas do Centro de Iniciação ao Trabalho CIT e Centro de Atendimento Sócio Educativo, realizados pela Fundação Criança, que funcionam em unidade na Rua Marechal, nº 1058, Centro. O prédio expõe sinais evidentes de deterioração, como rachaduras e infiltração, que consequentemente provocam focos de bolor pelas dependências. Além disso, demais problemas somam-se a ociosidade do espaço, que sem diretrizes deixados pela antiga gestão não propagou importância dos cursos. Assim, os programas ficaram sendo exercidos nos últimos anos, sem que fosse estudado a relação de otimização para averiguar real custo, mediante relevância e empregabilidade das ações. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, acompanhado pelo novo presidente da Fundação Criança, Samuel Gomes Pinto, fiscalizaram todas as dependências do prédio, que estava com pouca presença dos frequentadores. “Toda e qualquer iniciativa precisa ser estudada e acompanhada de perto para certificar sua importância. O que vimos aqui é que falta uma série de ajustes, assim como em outros prédios. Vamos inserir as necessidades no plano de ações para mudar este cenário”, avaliou o chefe do Executivo. Desde o início da gestão, Morando tem liderado vistorias por prédios e equipamentos públicos do município e se deparando com uma série de problemas, como descuido, abandono e falta de documentação (ausência de alvará dos bombeiros para utilização dos teatros). As ocorrências estão sendo verificadas uma a uma e colocadas no plano de ações emergenciais. A nova gestão tem como premissa a transparência em relatar todo o cenário verificado na cidade. ;