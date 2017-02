Salas de parto humanizado no HMU são inauguradas pela prefeitura em São Bernardo

O HMU é o primeiro da região a ser reconhecido com certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que atesta a qualidade dos serviços de saúde prestados no local

A Prefeitura de São Bernardo inaugurou, nesta quinta-feira (02/02), a reforma de adequação do Centro de Parto Normal e Ambiência no Hospital Municipal Universitário (HMU), na Avenida Bispo César Dacorso Filho, 161, Rudge Ramos. Referência na atenção à gestante e no atendimento humanizado, o complexo hospitalar é o primeiro da região a ser reconhecido com certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que atesta a qualidade dos serviços de saúde prestados no local. Com recursos do Ministério da Saúde, o equipamento recebeu duas novas salas individuais de pré-parto sob conceito de concepção humanizada, ofertando métodos não farmacológicos para alívio das dores, além de instrumentos que ampliam o conforto das gestantes. Nas salas, as camas são apropriadas para serem adequadas à posição de escolha da paciente. Também são disponibilizadas banquetas para parto de cócoras, com espaço para descanso de acompanhante. “Este hospital é referência e o primeiro da região receber a certificação da ONA. Isso é fruto do esforço coletivo e com certeza vai elevar ainda mais o conforto e a tranquilidade das pacientes. As novas salas trazem conceitos modernos, além dos aprimoramentos que as mulheres precisam”, enfatizou o prefeito Orlando Morando, que desde o início de janeiro tem percorrido equipamentos públicos, fiscalizando os serviços e propondo melhorias. Emocionada, a diretora do HMU, Dra. Mônica Carneiro, comemorou a entrega da reforma e exaltou o ineditismo da certificação concedida ao hospital. “É um momento especial para o HMU, porque estamos sendo reconhecidos por um esforço de toda uma equipe em prol das gestantes. Demos o primeiro passo e sabemos que podemos dar um passo muito maior”, discursou a diretora. Atualmente, o HMU ostenta coeficiente de apenas de 6,8 óbitos infantis por mil nascidos vivos, enquanto a média da cidade é de 10,1. “Estamos com o desafio de colocar o coeficiente de mortalidade infantil abaixo de 7, compatível com índices de países de primeiro mundo. São Bernardo vem batendo recorde atrás de recorde, graças, principalmente, ao serviço que é realizado aqui”, salientou o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple. HMU Inaugurado em 1999, o espaço é o único da cidade a aplicar o método canguru, baseado no cuidado humanizado ao recém-nascido prematuro. O local também conta com total de 128 leitos e média de 400 partos por mês – sendo 60% naturais – 862 colaboradores e 137 prestadores de serviço. No local, também são realizados cerca de 830 procedimentos mensais, entre atendimentos na maternidade, ginecológico, obstetrícia clínica, entre outros. ;